Tolfa, "La Filastrocca" al lavoro per il Villaggio di Babbo Natale - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

A Tolfa fervono già da giorni i preparativi per la realizzazione dell’ottava edizione del Villaggio di Babbo Natale. A tenere le fila dell’organizzazione è ancora l’associazione “La Filastrocca” che, da quest’anno, si avvale della preziosa collaborazione della “Asd Cavalieri di Tolfa”.

Dopo l’inevitabile anno di stop, causa Covid, finalmente per tre giorni – 17,18 e19 dicembre – il suggestivo borgo di Tolfa si vivrà di nuovo la magia del Natale tra luci, musica, spettacoli, buon cibo e attrazioni per grandi e piccini.

“Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che con impegno si sono dedicate alla realizzazione del Villaggio – affermano dal direttivo de “La Filastrocca” -: persone instancabili, creative e motivate che hanno sposato il nostro progetto con entusiasmo. È un evento questo che vede la collaborazione di un’intera comunità.

Per noi è una gioia vedere l’entusiasmo di un intero paese nella realizzazione di un progetto che 9 anni fa nacque per gioco. E che, per noi rimane ancora un gioco in realtà, perché la preparazione della nostra festa è essa stessa una festa. Ringraziamo il Comune e la sindaca Stefania Bentivoglio per credere fermamente nel nostro progetto”.

Ed ecco quale è il progetto. In piazza Vittorio Veneto sarà allestito il classico mercatino natalizio dove si potrà sia mangiare che acquistare oggetti dagli artigiani locali. Dalla piazza si snoderà il percorso che arriva in via Frangipane e via del Forno. Lungo il cammino si incontreranno pony da poter cavalcare, giochi, giostre e le attrazioni principali del Villaggio: la Posta degli Elfi, il Giocattolaio, la Via dei dolci e la Casa dell’omino di Pan di zenzero. E ancora il Christmas Park, la Casa degli Elfi Raccontastorie e il pezzo forte la Casa di Babbo Natale.

Quest’anno per la prima volta ci sarà al Villaggio di Babbo Natale la presenza di uno stand dell’associazione “Emergenze Pelose” che ha davvero a cuore la sorte dei quattrozampe meno fortunati. Saranno in vendita gadgets, calendari e regalini di Natale, fatti a mano da persone che sostengono l’associazione e aiutano i “pelosi” con le loro donazioni. “Non siamo soliti autocelebrarci – spiegano dal sodalizio -, ma in questi tre anni siamo riusciti a salvare ed evitare il canile a 40 cani trovati nel territorio di Tolfa, tutto grazie alle donazioni, facendo anche risparmiare soldi all’amministrazione pubblica. Facciamo un appello ai cittadini di Tolfa e dintorni, venite a trovarci perché è solo grazie al vostro contributo che noi riusciamo a fare grandi cose”.