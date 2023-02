"Tolfa in love" colpisce al cuore: un pomeriggio tra spettacolo e arte dedicato all'amore • Terzo Binario News

L’anno scorso l’iniziativa dedicata a San Valentino ebbe un grande consenso. Di qui la decisione di replicare, con una formula nuova e ricca di attività che ha guidato il pubblico in un percorso legato all’Amore, visto da diverse prospettive d’arte.

Ecco quindi che piazza Matteotti, sabato, ha ospitato “Tolfa in Love”: performance artistiche di livello che hanno riscaldato i presenti, insieme al grande falò a forma di cuore.

Vari ed emozionanti momenti con il corpo di ballo del Centro artistico Balletto di Marilena Ravaioli, dall’apertura alla danza aerea conclusiva e poi la coinvolgente esibizione canora di Alexandru ed Arianna Tiba.

Piacevole e festosa atmosfera quella creata dagli stand allestiti: Valentina Mariani e Le delizie Infinite con crepes, Zucchero filato cocktail e dolciumi, Roberta Sfascia di Bel Fiore con le sue creazioni floreali e le lanternine, Creazioni Vannicola con gadget per gli innamorati, Proloco Tolfa e la MAeS con l’elisir d’amore.

Nel pomeriggio l’associazione culturale Tiaso Teatro ha portato in scena un’interpretazione in chiave contemporanea dal classico film “Harry ti presento Sally”. Successivamente c’è stato l’appassionante tango dei maestri Antonello Casalini e Giulia Bucelli.

Con il calare della sera, la splendida scenografia di luci di Black Service ha incorniciato l’interpretazione della scena del Balcone di “Romeo e Giulietta”, a cura della Compagnia Teatrale Excalibur.

Tanti punti di interesse: la panchina del bacio; il principe ed il ranocchio; il libro delle risposte d’amore e la postazione di tiro con l’arco curata dall’ Associazione Arcieri del Mago, i quali hanno organizzato un minitorneo ricco di giochi. Alla coppia vincitrice in premio una cena per due alla Loggetta.

La serata si è conclusa con il lancio dei globi areostatici ognuno dei quali dedicato ad un tema sull’amore. Il pubblico ha partecipato con il lancio delle proprie lanternine.

Insomma, quello di sabato per Tolfa è stato un pomeriggio intenso e ricco di emozioni, firmato dalla neocostituita associazione la MAeS.

Tolfa in Love é un evento patrocinato dal Comune di Tolfa, dalla Proloco di Tolfa e dall’ Universitá Agraria di Tolfa e dal Biodistretto Maremma Etrusca e Monti della Tolfa. Ai quali va il grazie dell’organizzazione, ma la lista dei ringraziamenti è lunghissima. A cominciare dagli sponsor: Conad City Tolfa, Lavori edili Tiba di Civitavecchia, Vitae Resort e SPA di Frosinone, Supermercato Meta Tolfa, Stefano Onori di Assicurazione Allianz Tolfa e Giorgio Franchi di Assicurazione HDI di Tolfa. E da non dimenticare i commercianti del paese che come sempre donano generosamente fantastici premi per la lotteria.

Particolare menzione agli infaticabili ed insostituibili: Italo, Aldo, Bruno, Franco e Raffaele. Si ringrazia la Protezione Civile di Tolfa per l’immancabile supporto logistico ed aiuto.

Un sentito ringraziamento a Marilena Ravaioli e a tutte le sue ragazze del corpo di ballo, così come agli amici dell’associazione Arcieri del Mago e alla Contrada Ghetto di Allumiere per i costumi storici degli attori.

Doveroso un grazie ai proprietari del balcone per la scena di Romeo e Giulietta e a tutti gli artisti partecipanti e alla Dama delle Risposte d’Amore e al Principe Ranocchio. Infine, ringraziamenti a quanti che hanno collaborato dietro alle quinte per la riuscita dell’evento: ultimo, ma non ultimo, Egidio di Black Service Tolfa.