Tolfa in crisi, Fracassa e Vannicola: "Vogliamo secondo posto e Coppa Italia" - Terzo Binario News

Che cosa sta succedendo al Tolfa? Nelle ultime due giornate i collinari hanno perso due gare, le stesse nell’intero girone di andata.

Alla prima di ritorno del raggruppamento A di Promozione la battuta d’arresto – di misura – con la capolista Antica Aurelio.

Passato il turno in Coppa Italia, si pensava che i biancorossi avessero ripreso la marcia per il primo posto.

Invece, prima la sconfitta interna per mano della Soccer Academy e la scoppola di Soriano che li ha spediti a sette punti dalla capolista con il Borgo San Martino che incalza, ad appena due lunghezze di distacco.

Mantenere certi ritmi in generale è difficile, così come fare filotto nel girone di ritorno, quando le avversarie sono meno propense a concedere punti di fronte all’imminenza degli obiettivi da raggiungere. Certo che nessuno si immaginava un tracollo simile. «Che il Tolfa sia in un momento di flessione è indiscutibile ammette mister Daniele Fracassa – solo che l’abbiamo pagata a carissimo prezzo. E non posso tralasciare che le assenze di pezzi importanti abbiamo avuto il loro peso in queste due sconfitte. Ci è mancato un giocatore per reparto e in un contesto come quello tolfetano questo aspetto si fa sentire. A Soriano domenica mancavano Roccisano, Gaudenzi e Simone Trincia. Quest’ultimo con una cisti gonfia sul ginocchio con la quale combatte da tempo». Poi l’analisi dell’1-4 patito contro la Sorianese: «C’era entusiasmo e nei primi venti minuti la squadra ha mostrato personalità con il rigore conquistato da Marconi e la rete di Matteo Trincia. Si è gestito gestito bene fino al 30’ quando, per assurdo, si è subito il pari in ripartenza e per giunta in trasferta. Lì ci siamo disuniti in due minuti, subendo un uno-due micidiale a inizio ripresa. E chissà come sarebbe finita se dall’angolo di Mecucci il palo preso da Urbani a botta sicura avesse portato al pari». Poi uno sguardo al futuro: «Dobbiamo salvare la stagione, confermando quanto di buono fatto finora. Il Tolfa ha l’obbligo morale di chiudere in bellezza. Primo posto compromesso? Serve realismo, confidando nel ritorno di fiducia e smalto dei mesi scorsi» la conclusione di Fracassa.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente biancorosso Alessio Vannicola: «Rimontare quattro punti era già difficile, sette diventano proibitivi. All’Antica Aurelio va riconosciuto che negli scontri diretti non ha concesso punti. La volontà è quella di mantenere la seconda piazza e continuare il cammino in Coppa Italia di Promozione, che chissà magari potrà portarci in Eccellenza». A proposito di Coppa Italia, è stata sorteggiata l’avversaria degli ottavi di finale. Il 30 marzo il Tolfa giocherà contro la Due Pi Greco, quarta con 32 punti. La sorte peraltro ha voluto che la gara unica si giocasse sempre allo Scoponi.