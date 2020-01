Tolfa in Arte, ultimi due appuntamenti - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Tolfa celebra l’Epifania con due giornate all’insegna della musica e del divertimento, a chiusura del cartellone “Tolfa in arte”, realizzato col finanziamento del consiglio regionale del Lazio, che ha avuto il suo clou nei tre giorni del Villaggio di Babbo Natale, a cura dall’amministrazione comunale e dell’associazione La Filastrocca. Un appuntamento ben riuscito e che, nonostante, il freddo ha coinvolto molte associazioni locali, attirando molte persone, anche dal comprensorio.

Domenica 5 gennaio, alle 16,30 la chiesa di Sant’Antonio ospiterà il concerto dell’Epifania con il coro “I Cantori di Tolfa”, diretto da Francesco Ceccarelli e i cantanti dell’associazione “L’arte del Canto” di Kumiko e Armando Caforio, al pianoforte Hiroko Sato.

Lunedì 6, alla Casa di Babbo Natale, allestita nell’antico Palazzaccio, arriva la Befana. Dalle 16 alle 20 giochi e “Delizie infinite” per i bambini che incontreranno la simpatica vecchina sulla scopa.

Inoltre, grazie al contributo della Regione Lazio Feste delle Meraviglie lunedì 6 gennaio si chiude pure la programmazione “E’ tempo di Natale” che ha animato le feste nella frazione tolfetana di Santa Severa Nord. Dopo molti pomeriggi dedicati a laboratori per ragazzi, la Pastorella con la banda Verdi, la parata per le strade con la scuola di danza Talent Company, l’anno si è aperto con due green day che hanno visto la piantumazione di alberi in un’area bonificata e recuperata che così ospiterà il 6 gennaio l’arrivo della Befana. Alle 15, al giardino della delegazione comunale di Santa Severa nord l’associazione Isola Felice aspetta i bambini: per tutti i più piccoli zucchero filato e a seguire salsicciata offerta dal Comune.