Tolfa in amichevole con la Corneto: Anzera arriva, Leonardi confermato - Terzo Binario News

Più che l’amichevole di oggi alle 18.30 a Tarquinia contro il Corneto di Eccellenza per il Tolfa è tempo di guardare nuovamente al mercato. Ma mercato in entrata e conferme, nessuna uscita. Tanto per iniziare, il discorso legato all’attaccante Gianluca Leonardi.

L’ex Ottavia è uscito infortunato all’inguine dalla sfida di sabato contro il Trevignano ed è venuto da pensare che si potesse guardare a un sostituto. Ma il presidente biancorosso Alessio Vannicola ha escluso perentoriamente questa ipotesi: «Il giocatore è blindato a prescindere dalle condizioni fisiche che valuteremo a giorni». Ma l’undici di Andrea Pacenza non può rimanere senza centravanti e così, sebbene le soluzioni non manchino, non è affatto escluso un nuovo arrivo. Stando a radio mercato si tratta di un elemento capace di fare la differenza. «Il mercato fa parte del nostro progetto» l’unica aggiunta del numero uno tolfetano.

Intanto però si è chiusa positivamente la trattativa con Leonardo Anzera. Il classe 2001 ex Ronciglione entra ufficialmente a far parte della famiglia collinare. A dare il benvenuto all’esterno di centrocampo – che già da un paio di settimane si stava allenando con il gruppo – la società ha scritto un post sui social: «L’Asd Tolfa Calcio comunica il tesseramento dell’esterno classe 2001 proveniente dal Ronciglione. Auguri per una stagione piena di successi con questa maglia».

Per quanto attiene il confronto di oggi, mister Pacenza continuerà a lavorare sul 3-5-2 accentuando le rotazioni per capire quale possa essere la formazione-base in vista del primo confronto ufficiale, previsto domenica 20 settembre a Canale Monterano, dove si disputa il primo turno di Coppa Italia. In particolare è a centrocampo che l’allenatore cerca la quadra visto che in difesa e davanti un’idea di base già c’è.