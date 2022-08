Tolfa, il rione Poggiarello s'aggiudica anche il Torneo dei Butteri Regionale • Terzo Binario News

La 52esima edizione della manifestazione a La Nocchia ha visto sul podio anche le squadre di Valle Leva (Soriano) e La Bianca (Allumiere)

di Cristiana Vallarino

Il pomeriggio di Ferragosto il Poggiarello si è aggiudicato il 52^ Torneo regionale dei butteri, seconda la squadra Valle Leva di Soriano del Cimino e terza La Bianca, frazione di Allumiere.

Il terzetto del rione tolfetano – Stefano Olivetti, Moreno Olivetti e Fabrizio Chima – si era già conquistato la vittoria dell’edizione locale della manifestazione che si disputa sempre a La Nocchia e che prevede gli stessi giochi per il trio di cavalieri: quello del cappello, dell’anello e la cattura del vitello. Gli altri butteri del podio sono Massimo Porchianello, Fabio Porchianello e Maurizio Camilli per Valle Leva, e Remo Mellini, Marco Santacroce e Francesco Di Bartolomeo per La Bianca.

Stavolta lo stendardo realizzato sempre dall’artista locale Silvia Di Silvestro aveva come tema il cavallo tolfetano.

La giornata si è svolta in un clima di festa e divertimento, in una splendida cornice naturale al polo fieristico lungo la strada Santa Severa Tolfa, alla presenza della sindaca Stefania Bentivoglio.

Da parte della Pro Loco, che ha organizzato la manifestazione, arrivano i sentiti complimenti a tutti i cavalieri delle 16 squadre provenienti da gran parte del Lazio, che hanno partecipato, rendendo possibile il rinnovarsi della tradizione dopo due anni di fermo causa Covid.

Ma vanno ringraziati anche lo speaker il dottor Alessandro Mellini, il giudice di campo Tiziana Volpi, coadiuvata da Roberta Santoni, Massimiliano Zannoni, Stefano Tosoni, Vincenzo Bellocco, Mauro Cascianelli, Carlo Dini, Luca Carolini, Jessica Marcucci, Edoardo Marini e Giuseppe Ricotta.

Grazie poi ai volontari che hanno collaborato per la realizzazione e l’allestimento del campo: Italo Ciambella, Mauro Testa, Andrea Bisio, Aldo Borghini, Luca Pierini, Mauro Cascianelli, Luca Carolini. La lista dei ringraziamenti da parte del presidente Pro Loco Felice Tidei e della vice Angela Ceccarelli proseguono con quelli per la dottoressa Lavinia Bargiacchi e il maniscalco Franco Smacchia e ancora per la Croce Rossa e la Protezione civile di Tolfa.

Il presidente Pro Loco Tidei, infine, coglie l’occasione per ricordare che questa sera alle ore 18 scade il termine per la presentazione del bozzetto del Drappo dei Comuni, che si disputerà i primi di settembre.

Nella foto grande, i vincitori con Bentivoglio, Tidei e Ceccarelli.