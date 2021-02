Tolfa: il libro 'La dolce vita di Fellini e Catozzo' donato al sindaco - Terzo Binario News

Alcuni giorni fa Alberto Catozzo ha donato al Sindaco il libro ‘La dolce vita di Fellini e Catozzo’. La pubblicazione racconta, nel centenario dalla nascita di Fellini, la figura di Leo Catozzo, uno dei più straordinari protagonisti del montaggio cinematografico internazionale.

La bravura e la professionalità di Leo unita alla grande amicizia con il ‘Maestro’ hanno dato vita ad un connubio cinematografico di livello mondiale che hanno portato a ben 3 Oscar (La Strada, Le notti di Cabiria ed Otto e mezzo) ed una Palma d’Oro a Cannes ( La Dolce Vita).

Da ricordare poi l’altro Oscar vinto nel 1991 “per grandi meriti tecnici” proprio per l’invenzione della Pressa Catozzo, la famosa incollatrice per pellicole che ha rivoluzionato il montaggio cinematografico in tutto il mondo. Leo Catozzo ha vissuto a Santa Severa ed ha costruito tutta la sua attività imprenditoriale nel territorio del Comune di Tolfa dove sono state da sempre costruite su brevetto mondiale le incollatrici per film che sono state usate in tutte le sale di montaggio ed in tutti i cinema al mondo.

A riprova della longevità di questa invenzione è che ancora oggi nello stabilimento della CIR se ne producono, assieme a scanner ad alta definizione ed attrezzature digitali, essendo indispensabili per il restauro di pellicole cinematografiche.