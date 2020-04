Tolfa, il 25 Aprile è in diretta Facebook - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Il 25 aprile a Tolfa si celebra in diretta Facebook. Sabato alle 11.30 ci sarà la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, in cui il sindaco Luigi Landi pronuncerà un discorso che ricorderà il primo 25 aprile del 1945 quando risuonò in radio la voce del futuro presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini.

“Pertini incita alla definitiva mobilitazione contro le ultime sacche di occupazione “Ponete i Tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire” – ricorda Landi – Quel giorno ebbe vita il momento più alto della liberazione dal Nazifascismo e nel 1949, con la legge 260 la data venne istituzionalizzata quale giornata di festa nazionale. 25 aprile, festa di liberazione, festa di Resistenza. Due parole che hanno, oggi, un sapore ancor più reale, quasi palpabile. Oggi misuriamo, anche se in maniera diversa, la nostra capacità di risposta, di combattimento, di resistenza, ma, aggiungo, di complicità e di alleanza. Nel silenzio delle nostre strade, ritroviamo oggi un’unità vera che è l’unità della nostra comunità, della nostra Repubblica, della nostra bandiera”.

Il primo cittadino nel suo intervento sottolineerà come Tolfa il 25 aprile 2020° avrebbe dovuto festeggiare con la banda del paese e con gli oltre 250 giovani che avrebbero partecipato alla 11^ edizione delle olimpiadi del Talento e della Cultura e che proprio in questi giorni avrebbero animato il paese. “Proprio ai giovani deve andare il messaggio più forte – aggiunge ancora Landi – di saper perdurare, di saper scegliere, ieri come oggi, le battaglie da portare avanti, di sentirsi parte del tessuto storico e sociale della propria comunità e di interpretare con ruolo attivo la costituzione del nostro futuro”.