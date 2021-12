Tolfa Gialli&Noir, presentato il premio Felici sabato serata finale al Teatro Claudio - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Conto alla rovescia per la VII edizione del Premio “Glauco Felici” Felici – Fondazione Cariciv 2021”’, presentato giovedì mattina con una conferenza stampa tenutasi alla sede della Fondazione a Civitavecchia. Il premio, la cui serata finale sarà sabato al teatro Claudio, rientra nel Festival letterario “Tolfa Gialli&Noir” dedicato alle nuove eccellenze del mondo del thriller: una manifestazione che negli ultimi anni si è distinta a livello nazionale per la sua formula originale e divertente attraverso cui intende valorizzare e promuovere la lettura e la scrittura.

La presentazione ha visto la partecipazione della presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco, la quale ha ribadito come il premio sia nato insieme alla Fondazione. “Ci sentiamo parte fondamentale del Tolfa Gialli&Noir che ha lanciato autori di grandissimo livello. La strada da fare insieme è ancora lunga, ma noi ci saremo” ha dichiarato ancora.

Nella sala della Cariciv anche l’assessora alla Cultura del Comune di Tolfa, Tomasa Pala, e la figlia di Glauco Felici, Malù. Oltre ai rappresentanti della “Chirone”.

C’’era pure Gino Saladini, criminologo e autore di gialli, che da sempre fa da padrone di casa sul palco del Festival, mettendo sotto torchio gli autori finalisti e i vari ospiti di spessore che si sono succeduti negli anni. “Vogliamo che la lettura e i libri siano vissuti con divertimento. Questo Festival fa cultura a 360°, in maniera brillante, anche grazie ad uno staff di altissimo livello” ha commentato ieri mattina il poliedrico presentatore.Il premio intitolato a Glauco Felici, importante ispanista scomparso prematuramente, dopo una speciale edizione estiva nel chiostro degli Agostiniani, torna nella sua tradizionale veste autunnale al Teatro Claudio di Tolfa, l’ingresso è gratuito con super green pass. Appuntamento alle 21 dell’11 dicembre.I libri in finale, scelti da una giuria di esperti, sono “Il giorno mangia la notte” di Silvia Bottani (ed. SEM), “L’angelo di Monaco” di Fabiano Massimi (ed. Longanesi), “Gli scomparsi” di Alessia Tripaldi (ed. Rizzoli). Il premio in denaro sarà donato dalla famiglia Felici e verrà consegnato al vincitore dal presidente della commissione Malù Felici.