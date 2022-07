"Tolfa Gialli&Noir", l'ottavo premio "Glauco Felici" va a "Bunny Boy" di Lorenza Ghinelli • Terzo Binario News

Menzioni d’onore agli altri due libri finalisti, al termine di una lunga serata in cui tutti e tre gli autori, incalzati da Saladini, si sono raccontati

di Cristiana Vallarino

La seconda serata del Festival “Tolfa Gialli&Noir” ha incoronato “Bunny Boy” (Marsilio) vincitore dell’ottavo Premio “Glauco Felici” Fondazione Cariciv.

La sua autrice, Lorenza Ghinelli ha quindi ricevuto sia la targa che il premio in denaro offerto dalla famiglia Felici, in ricordo di Glauco, traduttore ed ispanista, venuto a mancare all’improvviso appena dopo aver ideato il Festival.

Nella suggestivo abbraccio del Chiostro del Polo Culturale, a consegnarli sono state Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv, che sostiene da sempre il Festival, e Maluè Felici, figlia di Glauco e presidente della giuria del premio. La quale ha letto la dettagliata motivazione della scelta finale per un’opera di “tematica forte, originale, stile inconfondibile, scelte linguistiche nitide e all’occorrenza taglienti, con personaggi ben descritti, soprattutto quelli più giovani”. “Thriller da brividi – la conclusione -, che potrebbe portare sonni tormentati, ma propone tracce di dolcezza e rappresentazioni di dinamiche famigliari e amicali tratteggiate con grande sensibilità”.

Lorenza Ghinelli con la presidente Sarracco

Maluè Felici e gli altri giurati – Fabrizio Barbaranelli, Caterina Battilocchio, Tommaso De Lorenzis, Serena Ferraiolo, Franco Limardi, Valerio Nardoni, Stefania Sgriscia e Alessandra Tedesco – si sono trovati a doversi esprimere su una terna di opere tutte di grande valore, motivo per cui hanno deciso, per la prima volta, di assegnare due menzioni d’onore agli altri due autori finalisti. Quella come miglior giovane autore a François Morlupi autore di “Nel nero degli abissi, Un’indagine per i cinque di Monteverde” (Salani) e quella per l’originalità a Stefano Piedimonte autore di “I magnifici idioti” (Rizzoli). Storie molto diverse tra loro, ma entrambe intrise di ironia.

Saladini e, alle sue spalle, da sinistra Morlupi, Piedimonte e Ghinelli

La premiazione è arrivata dopo due ore in cui, messi sotto torchio da Gino Saldini, aiutato da alcuni dei giurati, si erano raccontati al pubblico sempre numeroso e attento. Difficile riportare qui il ventaglio degli argomenti e delle considerazioni che i tre si sono “palleggiati” sul palco, con un Saladini da fare da arbitro. Ci sono stati parecchi momenti davvero divertenti, ripagati da applausi e risate degli spettatori. Doveroso e apprezzato, da parte di Saladini, il ricordo di Eugenio Scalfari e l’augurio di pronta guarigione dal recente malore a Maurizio De Giovanni, anche lui in passato ospite di “Gialli&Noir”.

Diciamo giusto che Ghinelli ha spiegato di scrivere per riuscire a convivere con le proprie “ombre”; Morlupi, di professione informatico, ha confessato di aver tenuto a lungo in un cassetto il suo libro prima di decidersi a proporlo a un editore, grazie allo stimolo di un amico francese; Piedimonte ha ammesso di non riuscire a mettersi al pc a lavorare prima delle 11 e di aver voluto ridicolizzare nel suo libro i cosiddetti “poter forti”.

I tre scrittori hanno anche raccontato del loro rapporto amore-odio con le città in cui sono nati o vivono: Roma per Morlupi, Napoli per Piedimonte che ora però abita a Milano e Rimini per Ghinelli.

Naturalmente, senza fare spoiling, Saladini si è fatto tratteggiare le trame e i personaggi di ciascuna delle tre opere, di cui Marco Bartolomucci ha letto alcuni brani.

Si tratta – ha ribadito Saladini – di romanzi a tutto tondo, quasi a sfondo sociale, che non possono essere stretti nelle definizioni di giallo o noir, anche se c’è in ciascuno di loro un mistero – sia che riguardi la comparsa di una strana sfera in una risaia, come nel caso di Piedimonte, o la brutale morte di una studentessa a Roma su cui indagano i 5 di Monteverde oppure le terribili cose che sente quando si priva dell’apparecchio acustico la piccola Nina, creata da Ghinelli.

In conclusione, il saluto dell’amministrazione rappresentata dall’assessora alla Cultura Tomasa Pala e dalla sindaca Stefania Bentivoglio. Entrambe hanno doverosamente elogiato tutti protagonisti di “Gialli&Noir” (“Un Festival ormai di fama nazionale che muove cultura e amore per lettura”) e soprattutto il gruppo degli infaticabili e poliedrici organizzatori, ovvero i componenti dell’associazione “Chirone”. Che da un decennio lavorano per il Festival indefessamente per 12 mesi e arrivano a mettere in piedi degli eventi curati nei minimi particolari, dalle locandine alle scenografie, dal merchandising al buffet. E pure alla vendita dei libri: per la cronaca andati letteralmente a ruba, in entrambe le serate!

La Fiat 128 davanti al Polo culturale, protagonista anche del corto (Foto GIULIA RUTIGLIANO)

Senza dimenticare gli esilaranti “corti”, diretti da Angelo Paoletti, in cui recitano con molta ironia. Quello di quest’anno ha il claim “Chi legge non sbaglia un colpo!” e si può vedere anche online.