"Tolfa Gialli&Noir", al libro di Silvia Bottani va il premio "Felici-Fondazione Cariciv" - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Sono stati parecchi, la sera di sabato 11, a sfidare il freddo pungente per assistere alla serata conclusiva del premio “Glauco Felici- Fondazione Cariciv” del Festival letterario “Tolfa Gialli&Noir”. Tutti rigorosamente muniti di super Green Pass, gli spettatori si sono seduti nelle poltrone del teatro Claudio e, come vuole ormai una tradizione giunta al settimo anno, sono entrati dentro le trame dei tre romanzi finalisti, conoscendone gli autori, che, sul palco, si sono sottoposti all’incalzante “interrogatorio” dello spumeggiante Gino Saladini, medico legale, criminologo e scrittore.

Ma anche alle domande poste da quelli stessi giudici che hanno decretato il vincitore dell’edizione 2021 del premio. A ricevere il premio dalle mani di Malué Felici, figlia dell’ispanista Glauco a cui è intitolato, e presidente della giuria, è stata Silvia Bottani, autrice di “Il giorno mangia la notte”, edito da Sem.

Poi è stata la volta dei tre scrittori. Il primo a raccontarsi è stato Fabiano Massimi, che ha portato il pubblico nella Germania hitleriana, periodo in cui ha ambientato la sua storia, ispirata da un vero fatto di cronaca.

“L’angelo di Monaco”, edito da Longanesi. Alessia Tibaldi ha invece parlato de “Gli scomparsi”, pubblicato da Rizzoli, thriller che inizia da un bosco e che vede ad indagare anche un immaginario discendente di Cesare Lombroso, l’inventore della criminologia moderna. E’ invece un noir, con implicazioni sociali, la storia immaginata da Silvia Bottani, ambientata in una delle tante periferie milanesi.

Dopo le proprie presentazioni, i tre autori hanno soddisfatto le curiosità dei giurati di qualità presenti in sala, ovvero Malué Felici, gli scrittori Caterina Battilocchio, Franco Limardi e Valerio Nardone, Serena Ferraiolo, che collabora al premio Bellonci. Non presenti Stefania Sgriscia e Fabrizio Barbaranelli.

La voce di Marco Filabozzi ha interpretato i brani che gli stessi finalisti avevano scelto dai propri libri.

A chiudere la serata, il saluto della sindaca Stefania Bentivoglio e della assessora alla Cultura Tomasa Pala. Poi la consegna del premio in denaro, offerto dalla famiglia Felici, alla vincitrice, e per tutti e tre un ricordo di Tolfa, la tipica borsa catana artigianale di Valeria Bartolozzi. In finale, tutti sul palco i componenti della “Chirone”: oltre a Iacomelli, Teresa Piroli, Manuela Moraldi e Fabiola Scoponi. Una squadra infaticabile che, platea vuota, ha offerto ai protagonisti e allo staff un brindisi, accompagnato da uno squisito buffet.

I tre giallisti ospiti sono rimasti – come i loro predecessori – molto colpiti dall’organizzazione, definita “impeccabile”, della manifestazione e dalle attenzioni rivolte loro. E a tutti è piaciuta Tolfa.

Il “Premio Glauco Felici”, conta sul sostegno e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, l’organizza la “Chirone”, con Taitle Ingegno Multiforme Soc. Coop, come tutto il Festival “Tolfa Gialli&Noir” che, negli anni, ha portato in collina importanti firme del giallo nazionale e internazionale. Solo per citarne alcune: Massimo Carlotto, Marco Malvaldi, Massimo Lugli, Luca Crovi, Gianni Biondillo, Francesco Bruno, Annalisa Venditti, Federica Marchetti, Orietta Cicchinelli. E pure diversi scrittori norvegesi grazie alla partnership con il Centro studi Italo-Norvegese di Tolfa. Il Festival ha portato fortuna a molti autori: Maurizio De Giovanni, creatore del commissario Ricciardi e dell’ispettore Lojacono, fu invitato nel 2012, poco prima del suo grande successo con i Bastardi di Pizzofalcone. Roberto Costantini presentò a Tolfa i primi due volumi della sua trilogia del male; Piergiorgio Pulixi, vincitore del “Felici” nel 2015, fu poi selezionato per il Premio “Scerbanenco”. L’ufficio stampa del “Tolfa Gialli&Noir” è affidato a Fiorenza Gherardi De Candei.