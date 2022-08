Tolfa, fine settimana con il Festival della Musica e la Sagra della grigliata • Terzo Binario News

Archiviato TolfArte, il cartellone estivo del paese collinare non si è certo concluso.

Molti gli appuntamenti ancora in serbo, alcuni tradizionali, altri con nuove proposte. Si comincia con il consueto appuntamento del Festival della Musica, in abbinata alla Sagra della grigliata.

Si svolgerà dal 12 al 14 agosto presso la villa comunale. organizzata dalla Banda Musicale “Giuseppe Verdi”, la cui presidente è Erika Podestà.

Il “must have” della festa saranno i prodotti tipici locali e tanta buona musica; infatti, ci saranno grigliata, acquacotta e frittelle di San Giuseppe come prodotti tipici della cucina tolfetana e tante altre prelibatezze. Ogni sera ci sarà lo stand gastronomico e i tavoli dove poter sedersi a mangiare, nella frescura del giardino della villa comunale.

Al dare il via alla festa sarà proprio la banda che venerdì alle 18 farà una sfilata di apertura per le vie del paese. Ad allietare la serata ci sarà il Trio d’Autore con omaggi alla musica italiana.

Sabato 13, in mattinata verranno organizzati dei laboratori musicali per bambini; alle 18 si esibirà il gruppo di Musica d’insieme diretto dal Maestro Giancarlo Annibali; in serata alle 22 ci saranno Gianluca e Daniela con gli stornelli e musica romana.

La domenica 14 ci sarà la Santa Messa alle 11:30 sempre al giardino, nel pomeriggio alle 18 ci sarà il tradizionale concerto di Ferragosto: suona la banda “Verdi”, diretta al Maestro Stefania Bentivoglio. Il resto della serata sarà allietata dagli Echoes, un gruppo tutto tolfetano.

A concludere la manifestazione sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Quest’ anno tornerà lo stand del cannolicchio e quello delle crepes.

Per info e prenotazioni 3899979565 – 3204667310