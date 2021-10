Tolfa elegge il nuovo sindaco: vademecum per il voto - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

La popolazione di Tolfa questa domenica è chiamata alle urne per decidere chi governerà il Comune per i prossimi cinque anni, dopo la gestione decennale del sindaco Luigi Landi, eletto per due mandati consecutivi con una lista di centrodestra.

Due sono le coalizioni che si presentano.

La lista 1 ovvero “Tolfa Cambia” propone come sindaco Mario Curi, raggruppando nove aspiranti consiglieri, per la gran parte provenienti dal Pd o da esperienze nel centrosinistra: Sharon Carminelli, Marcello Chiavoni, Chiara Riversi, Fabiola Santecchi, Domenico Guidoni, Barbara Giovanrosa, Maria Ida Petrocchi, Valeria Pennesi, Angelo Simonelli.

La lista 2 “Tolfa Scenari futuri” che sostiene Stefania Bentivoglio conta 12 candidati, alcuni già impegnati nell’attuale amministrazione Landi: Emiliano Bartoli, Vittorio Ferlicca, Mauro Folli, Domenico Lucianatelli, Marini Elisabetta, Flavio Morreale, Giampaolo Mura, Valeria Pacchiarotti, Tomasa Pala, Laura Pennesi, Alessandro Tagliani, Tiziano Tedesco.

Importante sapere che si potrà indicare sulla scheda la doppia preferenza per il consigliere, ma nel caso bisogna indicare sia un uomo che una donna, nel’eventualità si indichino due candidati dello stesso sesso il voto andrà solo al primo scritto.

Ad essere chiamati al voto sono 3.965 tolfetani, 2.000 maschi e 1.965 femmine, su una popolazione che conta, al 31 agosto, 4.881 abitanti.

Come di consueto i seggi sono distribuiti su 5 sezioni, 4 alla scuola elementare in via della Lizzera, uno nella frazione di Santa Severa nord, sempre nel locale plesso scolastico. Per tutti ci sono i relativi scrutatori e presidenti.

Si vota domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 dalle 7 alle 15. L’ufficio anagrafe del Comune il venerdì e il sabato farà orario continuato dalle 9 alle 18, per il ritiro di certificati elettorali da parte di chi ne fosse sprovvisto per diversi motivi. Il centralino del municipio è 0766/93901.