Tolfa e Santa Marinella si radunano il 29 agosto • Terzo Binario News

In collina arriva Pappalardo, rossoblù a caccia di un centravanti

Fra raduni e mercato, c’è parecchio movimento intorno a Tolfa e Santa Marinella. Entrambe le compagini hanno fissato al 29 agosto il raduno ed entrambe hanno programmato delle amichevoli prima dell’impegno ufficiale della Coppa Italia del 18 settembre, e successivamente del 25, per l’andata e ritorno dei 32esimi di finale di Coppa Italia per poi partire con il campionato di Promozione il 9 ottobre.

In collina, come accennato, le trattative di mercato non sono concluse. Infatti è stato ingaggiato il difensore civitavecchiese Simone Pappalardo. Classe 1997, per lui un passato nella Cpc, nella stessa Tolfa, poi Santa Marinella e tanta Toscana fra Manciano, Sorano e Castell’Azzara.

Il giocatore va a rafforzare il reparto di centrali difensivi: «Si tratta di un elemento duttile, capace di giocare anche sulla fascia. Completa la batteria con Roccisano e Roscioli e possiede le caratteristiche che cercavamo» dice di lui mister Daniele Fracassa.

Sempre in tema di mercato, allo scoponi è arrivato dal Civitavecchia l’esterno offensivo albanese classe 2004 Robert Taflai, che farà staffetta con l’altro giovane ex nerazzurro Liberati. Ingaggiato anche il centrocampista 2004 Giampiero Carolini che di fatto torna a casa visto che è tolfetano di nascita ma tesserato con il Ladispoli, che lo ha ceduto in prestito. Fra i biancorossi sono diverse le conferme fra cui quelle dell’”incursore” Federico Peluso e degli juniores Damiano e Cristian Pasquini e Alessandro Tagliani già in orbita prima squadra e convocati per la preparazione. «Ancora mancano un esterno basso del 2002 e un portiere preferibilmente under – l’affermazione del tecnico biancorosso – che possa affiancare Daniele Paniccia e Alessandro Fracassa. L’idea è di aspettare qualche esubero proveniente dalle categorie superiori». In tema di cessioni, ai saluti Stampigioni approdato all’Orbetello con Compagnucci e Di Gennaro. Il 3 settembre alle 18 primo test alla Pacifica contro il Perugia primavera. Sabato 10 altra sfida con una squadra da definire. «Sembrano poche le gare propedeutiche ma va bene così perché svolgeremo più allenamenti. In realtà al campionato arriveremo con 6-7 gare, la differenza sta nel fatto che due di esse saranno ufficiali visto che si scende in campo per la Coppa», la conclusione di Fracassa. I giocatori intanto sono impegnati nella pre-preparazione da 12 sedute studiata da Carlo de Clementi per arrivare al raduno in condizione. Infine, il tecnico della juniores sarà Fabrizio Sale.

A Santa Marinella invece c’è stata una cessione indolore: quella del portiere Leonardo Pancotto. «Alla fine della passata stagione – spiega il ds rossoblù Stefano Di Fiordo – aveva chiesto andare alla Luiss non tanto per l’Eccellenza, quanto per il fatto che gli studi nell’università di Confindustria gli sarebbero stati pagati. Nessun problema per noi, siamo felici per il classe 2000. Il mercato? Ad oggi sarebbe chiuso, anche se numericamente ci manca un attaccante centrale a prescindere dall’età. Vogliamo attendere qualche settimana prima di trovare il centravanti alternativo a Belardinelli. Gli under li abbiamo messi dove servivano, sugli esterni offensivi i cambi ci sono. Sistemato il centrale staremmo a posto».