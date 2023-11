Tolfa e Santa Marinella ripartono dai pareggi in Coppa • Terzo Binario News

Oggi alle 14,30 collinari ospiti dell’Ottavia, i rossoblù attendono il Morandi

Un Tolfa sulla cresta dell’onda oggi tenta l’impresa di passare il turno in Coppa Italia Promozione: serve infatti la vittoria in casa dell’Ottavia per accedere agli ottavi di finale della competizione infrasettimanale visto l’1-1 dell’andata allo Scoponi.

Allo stadio Fronti un Santa Marinella altrettanto in palla ospita il Rodolfo Morandi forte del 2-2 conquistato 14 giorni fa a Ostia. Fischio di inizio per entrambe le gare alle 14.30.

Alla gara di ritorno dei 16esimi di finale i collinari arrivano con l’entusiasmo alle stelle: quella di domenica contro il Cerveteri è la quarta vittoria consecutiva conquistata dai biancorossi che vale al momento il primo posto in classifica.

Un percorso netto che dimostra la crescita di una squadra che ha impiegato qualche settimana prima di trovare la quadra ma che ora sta andando fortissimo. Va solo capito quanto l’impegno di Coppa peserà sulle gambe e nella testa dei giocatori anche se mister Roberto Macaluso fa capire non pensare alla vittoria sui ceriti né alla sfida di domenica in cui alla Pacifica salirà il Ronciglione: «C’è un bel clima in squadra – precisa l’allenatore – già da qualche settimana il che fa passare le giornate in tranquillità. Domenica al Galli i ragazzi sono stati bravi nell’andare sullo 0-2 e aver gestito la pressione anche grazie alle belle parate di Ciaccia». A proposito di pressione, l’ultima spiaggia vissuta in casa verdazzurra è stata motivo di spinta per il Tolfa: «Sì perché ci ha permesso di arrivare alla sfida con la tensione giusta. Siamo stati tranquilli e umili ma dimostrando di saper fare calcio provando a sviluppare trame di gioco. Si poteva gestire ancora meglio il doppio vantaggio ma fa parte del percorso di crescita. Santi e Carolini stano andando forte, Pasquini migliora, i grandi si fanno sentire e sono garanzie insomma i procede bene. Il campionato? Se lo giocano Santa Marinella, Urbetevere e Sorianese». Sulla sfida di oggi: «il sorteggio è sfortunato per noi ma anche per loro. L’Ottavia sta facendo risultati dappertutto dopo l’andata di Coppa. Li abbiamo visti e li conosciamo e possiamo continuare sulla ali della leggerezza che ci contraddistinguono, provandoci. Alla fine 1-1 o 0-0 è uguale, sarà una partita di scacchi come all’andata. È rientrato Paniccia e gioca lui per la squalifica di Ciaccia» la conclusione di Roberto Macaluso. Probabile qualche cambio: probabile spazio per Imperiale e Superchi.

Anche il Santa Marinella sta macinando gioco e gol, tanto che oggi contro il Morandi è probabile vedere una sfida aperta, sebbene agli uomini di Emiliano Cafarelli basti lo 0-0 per passare il turno.