Tolfa e Santa Marinella perdono, la vetta si allontana • Terzo Binario News

Giornata negativa sotto ogni punto di vista per le compagini di Promozione locali. Entrambe sconfitte per 1-0, il Tolfa nel confronto diretto in casa della Sorianese, il Santa Marinella a Tarquinia.

Si è disputata la terza giornata di ritorno del girone A, nella quale il turno di stop della capolista Urbetevere poteva rappresentare un’occasione ghiotta per mettere ulteriore pressione sulla vetta. Invece l’unica compagine ad approfittarne è stato il Palocco che, grazie al successo interno ai danni del Fregene-Maccarese, in classifica ha agganciato i collinari. Come accennato, comanda sempre l’Urbetevere con 43 punti con Tolfa e Palocco che inseguono a una lunghezza di distanza.

A 40 è salita la Sorianese mentre il Santa Marinella, con 38 punti, è rimasto fermo al quinto posto.

Questo il quadro della situazione mentre si passa ai commenti su partite e classifica. A Tolfa non c’è frustrazione per i punti pensi: «Nel primo tempo – racconta mister Roberto Macaluso – lasciando ai cimini solo tiri da lontano mentreGiovani Magloire a tu per tu con il portiere e Andrea Moretti di testa sono stati pericolosi. La Sorianese faticava a uscire ma dopo il gol non siam riusciti a rimetterla in piedi nonostante i cambi. Loro dovevano vincere e l’hanno fatto, tuttavia a noi è servito per capire che siamo lassù con merito.Doveva arrivare almeno un punto ma si riparte sereni».

Il Santa Marinella ha ceduto con un gol di Michele Cenani al 3′ del secondo tempo. In generale la partita non ha offerto sussulti particolari, con l’undici etrusco che si è difeso bene disinnescando l’attacco pirotecnico dei rossoblù. Tuttavia la formazione della Perla ha colpito una traversa con capitan Fabrizio Melara e fallito un’altra occasione con il bomber Giuseppe Tabarini, stavolta rimasto a bocca asciutta. Dal commento di mister Emiliano Cafarelli traspare il dispiacere per un passo falso forse inatteso: «C’è tanta amarezza per aver perso una gara senza subire un solo tiro in porta, mentre abbiamo ancora commesso degli errori su palla inattiva. Basti pensare che abbiamo battuto oltre 10 calci d’angolo e creato azioni pericolose, e nitide, con Tabarini. È andata male, lo sapevamo che sarebbe stata una gara brutta con i Tarquinia tutto schiacciato dietro. Noi abbiamo fatto male qualcosa, è vero, e il rammarico consiste nel fatto di non aver mai sofferto. Per questo perdere è una punizione severa, considerando che sarebbe stato stretto persino il pari. A chiosa di una giornata pessima, l’infortunio al portiere Enrico Antonelli che, se va ben rimarrà fuori almeno per un mese».

Domenica il calendario prevede due sfide da vincere assolutamente. Allo Scoponi arriva l’Ostiantica, che attualmente occupa il nono posto appena fuori dalla zona play-out e reduce dal successo per 4-1 sul Pescia Romana. Allo stadio Fronti invece arriva una derelitta Duepigrecoroma terzultima in classifica che però è reduce da un successo per 3-2 su un Ronciglione rinnovato e competitivo.