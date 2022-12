Tolfa e Santa Marinella, alla pausa natalizia rispettate le attese • Terzo Binario News

Collinari terzi e in piena corsa per il primo posto del girone A di Promozione, i tirrenici appena un punto sotto

Mancano due turni al giro di boa del campionato di Promozione ma è possibile tracciare un bilancio sull’andamento che stanno tenendo Tolfa e Santa Marinella nel girone A.

In primis va detto che le due compagini stanno rispettando gli obiettivi fissati a inizio stagione: i collinari sono terzi con 24 punti a -3 dalla capolista Aranova e a -2 dall’Ottavia mentre i tirrenici inseguono appena una lunghezza sotto.

Insomma un andamento in linea con le aspettative, al netto di qualche cambiamento sul mercato servito più che altro al Santa Marinella per limitare un andamento molto altalenante.

I biancorossi invece hanno optato per degli aggiustamenti come il ritorno di Belloni o l’arrivo fra i pali di Montani e sfruttando l’occasione capitata con Superchi.

Allo stadio Ivano Fronti hanno tirato un sospiro di sollievo all’apertura delle liste: infatti occorreva rimpiazzare due elementi come il portiere Sanfilippo e il difensore De Angelis alle prese con infortuni che ne hanno compromesso il campionato in corso. Sono stati ingaggiati rispettivamente l’ex Cerveteri Portoghesi e l’ex Ladispoli Gianotti ma la compagine di Nicola Salipante aveva anche bisogno di maggiore equilibrio vista una forza devastante in offensiva con il bomber Belardinelli (14 centri in 11 uscite) accompagnato da Tabarini, capitan Melara e Cedeno con 36 reti segnate in 12 gare e al contempo una certa fragilità difensiva. Ecco perché il ds Stefano Di Fiordo ha riportato alla base due ex come De Santis (dall’Aranova) e Cuomo (dal Ladispoli) che danno soluzioni in mediana oltre a Pasquale Gramegna. E il nuovo assetto ha portato in dote il successo soverchiante proprio sul Tolfa per 4-1 che ha rimesso pienamente in corsa i rossoblù per il successo finale, poi confermato dalla “passeggiata” di Campagnano (4-0). Ecco le parole di Giordano Belardinelli: «Ho smesso per due anni perché deluso dall’ambiente calcistico – dice il centravanti – mentre a Santa Marinella ho ritrovato entusiasmo. C’è sintonia con mister e società, per questo sono rimasto nonostante tante offerte. Se adesso comando la classifica cannonieri è grazie a Tabarini e Melara, che sanno esaltare le mie qualità. Vogliamo rimanere nel novero delle prime».

A Tolfa l’intenzione era quella di ripetere il campionato scorso magari con un esito finale diverso. E il terzo posto a tre lunghezze dall’Aranova e a due dall’Ottavia (avversario da affrontare in trasferta l’8 gennaio alla ripresa del campionato) sancisce come l’andamento rispetti le aspettative. Unico neo, la mancanza di affermazioni negli scontri diretti: la squadra di Daniele Fracassa infatti ha perso sempre contro le compagini di vertice ovvero Grifone, Aranova e lo stesso Santa Marinella mentre l’affermazione c’è stata solo con la Romulea. Vero che qualche assenza nel momento topico si è fatta sentire, però al ritorno in campo capitan Alessio Mecucci e compagni sono chiamati a una dimostrazione di personalità, visto che con i piedi hanno certificato la capacità di saperci fare. E non è escluso che la pausa possa essere utile per qualche aggiustamento tattico. Dopo essere stato fuori un mese, Mecucci (che a 33 anni è alla 27esima stagione consecutiva in biancorosso) è rientrato per guidare i collinari dalla mediana: «Contro la ex capolista Ottavia serve la prova di personalità, anche se nelle sfide perse non siamo andati così male. C’è l’occasione di fare risultato perché l’obiettivo è quello di arrivare al vertice della classifica, con l’aiuto di rientri e rinforzi in un campionato estremamente equilibrato».