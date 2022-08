Tolfa, domani si festeggia la Madonna della Sughera: messa e corteo storico • Terzo Binario News

Il cartellone estivo tolfetano dopo Ferragosto – giorno in cui sono stati ancora i Butteri protagonisti per il Torneo Regionale – continuerà a proporre iniziative significative di forte richiamo alla tradizione locale.

Mercoledì 17, a partire dalle ore 17,30, in accordo col Parroco Martin Bahati e in collaborazione con tanti volontari e il Circolo Sport e Caccia dei Monti della Tolfa, si darà inizio ai festeggiamenti di Santa Maria della Sughera. Nella Chiesa della Sughera, all’ingresso del paese accanto al cimitero, verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo Diocesano.

Al termine, l’esperto locale Giovanni Padroni racconterà le vicende legate al Santuario della Madonna della Sughera che fu edificato proprio in onore della Vergine agli inizi del secolo XVI dopo il ritrovamento di un’ immagine di Maria e di Suo Figlio sopra una pianta di sughero, da parte di due cacciatori nel giorno di Ognissanti del 1501.

Dopo la messa, verso le 18,30 circa seguirà la tradizionale processione al seguito dell’antica immagine di Santa Maria della Sughera fino a Piazza Vittorio Veneto per la consueta benedizione.

Il corteo, accompagnato dalla Banda Giuseppe Verdi, è composto dagli araldi della Madonna della Sughera che indossano vestiti tradizionali d’epoca, da un folto numero di cacciatori, dai rappresentanti istituzionali, dalle forze dell’ordine, dalle associazioni del territorio, dai Rioni e da tanti fedeli al seguito. “È una festa importante della nostra tradizione e molto amata dai tolfetani – sottolinea l’assessora alla Cultura Tomasa Pala -. Ma solo una delle tante che riempiono il calendario estivo tolfetano”.

Infatti, il 20 agosto, alle 17,30 ci sarà un altro evento tipico: “Lo Spuntino”, in modalità itinerante lungo il centro storico e per finire nello splendido cortile di Palazzo Buttaoni. Si tratta di una manifestazione di poesia estemporanea e declamata, promosso, come consuetudine, dal Circolo Poetico Battilocchio presieduto da Adele Natali.