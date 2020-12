Tolfa diventa cinema a cielo aperto grazie alle “Atmosfere di Natale” - Terzo Binario News

Iniziativa dell’associazione “La Filastrocca” con la collaborazione del Comune

di Cristiana Vallarino

Sabato 12 dicembre Tolfa ha ospitato uno spettacolo suggestivo ed emozionante, grazie all’iniziativa “Atmosfere di Natale” organizzato dall’associazione “La Filastrocca”, con la collaborazione del Comune. La piazza principale di Tolfa si è trasformata in un cinema a cielo aperto dove il protagonista è stato il Villaggio di Babbo Natale e si è riempita di grandi e piccoli che hanno voluto godere di momenti particolari.

“Una serie di immagini che ci hanno fatti emozionare perché hanno fatto tornare alla mente ricordi, duro lavoro, grandi soddisfazioni – spiega Lidia Fabbi, del direttivo de “La Filastrocca”-. Il rammarico di non aver potuto allestire l’ottava edizione del Villaggio, per noi dell’associazione è stato tanto. Dispiacere condiviso sia con il sindaco Luigi Landi, il quale insieme alla gente di Tolfa, vive ormai questo evento come un appuntamento della tradizione locale. Ci auguriamo di poter tornare il prossimo anno, per donare un po’ di magia natalizia a grandi e piccini”.

Ma la Fabbi annuncia un’altra iniziativa de “La Filastrocca” per un periodo di festa così strano: “Per quest’anno vi diamo appuntamento con l’evento “Fiabe sotto l’albero”- chiarisce -: una serie di racconti per bambini letti da alcuni dei componenti dell’associazione e da alcuni di coloro che avrebbero partecipato al Villaggio di quest’anno, e che verranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’associazione. La magia del Natale non si ferma”.