"Tolfa dice no alla violenza di stampo neofascista" • Terzo Binario News

Il consiglio comunale approva la mozione del Pd

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il consiglio comunale di Tolfa approva la nostra mozione che condanna la violenza di stampo neofascista avvenuta negli ultimi giorni.

In particolare esprime solidarietà alle vittime e alle loro comunità, facendo inoltre proprie le parole della preside del liceo di Firenze, che richiamano al rispetto della Costituzione ed esortano i giovani ad essere sempre vigili, affinché le idee del fascismo non vengano mai prese come modello positivo.

Si impegna inoltre nel continuare a perseguire la promozione di una cultura della memoria tra i giovani, che, attraverso momenti educativi, ricordi i nostri valori costituzionali, perché a prevalere non sia mai la cultura dell’odio e dell’indifferenza.

Solo così potrà essere possibile impedire che le idee del fascismo possano rinascere sotto nuove forme.

Siamo molto felici che il Consiglio Comunale di Tolfa abbia votato favorevolmente, sperando che abbia capito finalmente che per essere credibili bisogna essere coerenti e bisogna dimostrarlo ogni giorno, anche con piccoli gesti come questo.

Forse questa mozione è stata l’occasione per la maggioranza, di smarcarsi da una certa componente “estremista”.

Magari la prossima volta voteranno anche per rimuovere l’indecorosa via Ad Almirante”.

Consiglieri Comunali PD Tolfa e Tolfacambia