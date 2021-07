Tolfa dice basta allo spreco alimentare: kit per l'asporto ai ristoranti - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Si tratta solo del primo passo di una strategia che nel tempo mira a coinvolgere tutti: privati, addetti alla ristorazione e scuole . Il progetto “Valore del cibo contro lo spreco alimentare” conta sui contributi della Città Metropolitana di Roma Capitale, della Regione Lazio e la compartecipazione economica del Comune di Tolfa. L’amministrazione promuoverà la logica del riuso e del riciclo anche in cucina, educando al consumo consapevole del cibo in chiave anti-spreco. L’operazione, nelle prossime settimane, coinvolgerà ristoratori, negozi di alimentari e supermercati, famiglie e scuole.

“Il progetto – spiega il sindaco Luigi Landi – nasce da una riflessione sulle abitudini quotidiane dei cittadini: ogni italiano getta mediamente 36 kg di cibo all’anno. Ma lo spreco non rimane in casa, parte da lontano e coinvolge tutta la filiera produttiva: si stima infatti che un terzo della produzione mondiale di cibo non raggiunga i consumatori”.

La campagna ha un duplice obiettivo: da una parte sensibilizzare, promuovendo la logica del riuso e del riciclo anche in cucina e nei locali pubblici, dall’altra fornire strumenti adeguati che permettano un concreto cambiamento delle abitudini alimentari.

La prima fase del progetto prevede il coinvolgimento capillare dei ristoranti e la distribuzione di appositi kit di materiali agli aderenti:i contenitori Family Bag eco sostenibili con il logo dell’iniziativa, permetteranno ai clienti di portare a casa eventuali eccedenze di cibo dal ristorante. Saranno consegnate pure vetrofanie di riconoscimento ed espositori informativi da tavolo in lingua italiana e inglese. Seguirà una campagna di comunicazione rivolta alle famiglie e ai visitatori e la distribuzione di materiali informativi.

Parallelamente le buone abitudini contro lo spreco alimentare verranno portate anche sui banchi di scuola attraverso interventi educativi rivolti alla scuola Primaria e Secondaria che vedranno, in molte occasioni, il coinvolgimento delle famiglie in attività di informazione e riflessione sui comportamenti alimentari.

“La lotta allo spreco del cibo – conclude il primo cittadino – è soprattutto una questione di civiltà e cultura ed il percorso educativo di sviluppo sostenibile rappresenta un impegno concreto dall’alto spessore etico, oltre che economico ed ambientale”.