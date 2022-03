Tolfa di slancio sul Fregene: 3-0 e ottavi di Coppa Italia Promozione - TABELLINO - Terzo Binario News

Doppietta di Matteo Trincia e centro di Damiano Pasquini

Dimostrazione di forza del Tolfa che, senza accusare le fatiche di campionato, passa il turno in Coppa Italia di Promozione accedendo agli ottavi di finale.

Il 3-0 sul Fregene Maccarese dello Scoponi non ammette repliche anche se gli ospiti nel primo tempo hanno avuto diverse occasioni per pareggiare.

In cattedra il bomber Matteo Trincia, che ha trasformato il rigore nel primo tempo e soddisfazione finale per lo juniores Damiano Pasquini, al suo primo gol fra i senior.

Nel finale polemiche veementi degli ospiti nei confronti dell’arbitro Giorgio Cardellini.

Come annunciato alla vigilia, la formazione schierata da mister Daniele Fracassa ricalca quella che ha sbancato Santa Marinella domenica in campionato, con la variazione di Paniccia in porta per Nunziata poi stessa linea difensiva con Urbani e Del Prete larghi, Mecucci e Montironi centrali; in mezzo Galluzzo, Savarino e Peluso, davanti Verna con Simone e Matteo Trincia. Al 4-3-3 tolfetano l’undici di Fregene risponde con un 4-2-3-1 altrettanto offensivo. Al primo affondo vero i biancorossi passano. Azione a destra al 12’ orchestrata da Savarino per Verna che imbecca Urbani e quando il terzino fa per crossare ma viene atterrato da Vio. Sul dischetto va Matteo Trincia che trasforma.

Dopo cinque minuti punizione di Di Meglio indirizzata sul palo, vola Paniccia a deviare. Ancora pericoloso Di Meglio al 23’ quando da sinistra salta Urbani e tira con Paniccia che respinge di petto. Dopo tre minuti è Simone Trincia a provarci dal limite e Pacelli toglie la palla da sotto la traversa. Raddoppio negato al Tolfa quando Peluso ruba palla a Simone Davì e serve Matteo Trincia ma il gol è annullato per fuorigioco. Fra il 30’ e il 40’ il Fregene cerca il pari prima con Alessio Davì che calcia alto su servizio di Mariani; poi una palla sanguinosa persa da Galluzzo innesca lo stesso Mariani che manca la porta sull’uscita di Paniccia. Nel finale di tempo due occasioni per i collinari, dapprima con il cross di Urbani sul quale Scifoni deve ringraziare Pacelli per aver evitato l’autogol. Quindi scambio fra Matteo e Simone Trincia con il cross di quest’ultimo bloccato dal portiere ospite. A inizio secondo tempo Matteo Trincia spegne del tutto le velleità del Fregene quando insacca il pallone del raddoppio da calcio d’angolo di capitan Mecucci. La spizzata di testa dal primo palo sull’angolo opposto all’8’ è imparabile. La squadra di Fiumicino accusa il colpo, senza riuscire a rendersi veramente pericolosa. Passano i minuti e anzi è il solito Matteo trincia a mancare il colpo del tris partendo dal filo del fuorigioco tira in diagonale ma debolmente. Sussulto al 37’ quando il tiro di Babbanini sembra oltre la linea bianca, Montironi si immola e dopo uno sguardo fra l’arbitro Cardellini e l’assistente Simone Morlacchetti di Roma 2 viene deciso che la palla non è entrata facendo proseguire il gioco. Gli allenatori effettuano diversi cambi finché Spagnoletti al 39’ non si fa cacciare per proteste. Dopo pochi istanti lo segue il tecnico Natalini, anche lui per un battibecco con il direttore di gara.

Al 47’ la soddisfazione per Pasquini. Gaudenzi ruba palla e serve Tiozzo quindi Pasquini che vorrebbe servire un assist ma sulla traiettoria c’è Scifoni che involontariamente gli restituisce il pallone e il giovane attaccante può insaccare a porta spalancata. Ora una settimana di riposo per il Tolfa che torna in campo mercoledì 9 marzo in campionato, sempre alla Pacifica, contro la Soccer Academy mentre gli ottavi di finale di Coppa sono previsti per il 30 marzo sempre in gara secca.

Tolfa: Paniccia, Urbani, Del Prete, Mecucci (23’st Marconi) Montironi, Galluzzo (29’st Belloni), Verna, Savarino (45’st Marconi), Matteo Trincia (38’st Pasquini), Peluso (27’st Gaudenzi), Simone Trincia (29’st Tiozzo). A disp. Nunziata, Remondini, Stampigioni, Mocci. All. Daniele Fracassa.

Fregene Maccarese: Pacelli, Guagliano, Vio (33’st Greco), Scifoni, Spagnoletti (23’pt D’Iorio), Stendardo, Alessio Davì (20’st Ciarniello), Simone Davì, Mariani (33’st Babbanini), Buscia, Di Meglio (38’st Larango). A disp. Cacace, Fia, Giustini, Fiorentini, Vaglica. All. Mauro Natalini.

Arbitro Giorgio Cardellini di Roma 2

Reti: 12’pt rigore e 8’st Matteo Trincia, 47’st Pasquini.

Note: ammoniti Del Prete, Urbani (T); Mariani, Buscia (F); espulsi Spagnoletti e il tecnico Natalini (F) per proteste. Spettatori 200 circa.