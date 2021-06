Tolfa da domani ospiterà le opere dell’artista ucraina Zhanna Kadyrova - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Questa è una estate che arriva dopo un lungo periodo difficile, segnato dal Covid in tutti i settori della vita. La cultura anche ha sofferto tanto, non avendo praticamente nessuno sfogo. Quanto mai necessaria e preziosa arriva quindi “Una Boccata d’Arte”, seconda edizione di una mostra diffusa di venti artisti in altrettanti borghi, che non superano i 5000 abitanti, in 20 regioni.

Per il Lazio, la milanese Fondazione Elpis, in collaborazione con Galleria Continua di San Gimignano e la partecipazione di Threes Production, hanno scelto proprio Tolfa. Dal 27 giugno fino al 26 settembre ospiterà l’artista ucraina Zhanna Kadyrova.

“Una Boccata d’Arte” è un progetto che, come nel 2020, è in grado di innescare un processo originale e virtuoso, nato per dare un significativo incoraggiamento ai giovani artisti, un sostegno all’arte contemporanea e una forte occasione di visibilità ai tanti bellissimi borghi italiani coinvolti, potenziandone la capacità di attrazione. Stimola, inoltre, l’attivazione di nuove energie e relazioni in ogni territorio e punta su un turismo di prossimità, capace di coinvolgere in sicurezza, all’aria aperta, non solo appassionati e addetti ai lavori, ma un pubblico più ampio e trasversale.

Nello specifico, Tolfa sarà teatro della mostra Landmarks della Kadyrova, alla sua seconda partecipazione all’iniziativa. L’artista ucraina ha allestito, in collaborazione con Denys Ruban, le sue installazioni nel rinnovato palazzo Buttaoni, che accoglie anche la biblioteca comunale, e in altri punti suggestivi del paese, come la Rocca o le stalle, e anche alla necropoli di Pian della Conserva.

La giornata inaugurale, domenica, prevede alle 12 un rinfresco al convento dei Cappuccini, al termine di una visita guidata per le strade del cuore antico di Tolfa alla scoperta delle opere d’arte.

“Siamo felici che Tolfa continui ad essere presente nei circuiti nazionali d’eccellenza per la promozione e la crescita culturale – è il commento dell’assessore alla cultura Tomasa Pala -. Abbiamo abbracciato con entusiasmo il progetto “Una Boccata d’Arte” perché risponde in pieno alle nostre linee programmatiche che mettono al centro le iniziative culturali come volano di crescita e di sviluppo del turismo culturale identitario del nostro territorio. La peculiarità del progetto risponde in pieno all’idea di promuovere interventi artistici in situ d’arte contemporanea che riescano a dialogare e armonizzarsi in modo convincente con Tolfa, borgo con un chiaro e identitario tessuto culturale, ma anche coerenti agli obiettivi green di rigenerazione urbana e di sostenibilità dell’Agenda 2030. Il progetto ha una tipica e chiara impronta innovativa e sostenibile perché pone la giusta attenzione e il rispetto per la tipicità del nostro ambiente con pratiche “site specific”, pensate in precisi spazi, con uno studio dei materiali locali e in linea con l’idea del prendersi cura del bene comune. Una forma d’arte visiva, innovativa, partecipata e rispettosa

del tessuto sociale da cui trae ispirazione che coniuga gli elementi del passato di Tolfa al suo presente. Un ringraziamento agli organizzatori, ma in particolare a Zhanna Kadyrova per il suo spiccato intuito artistico che ha permesso di trasformare e valorizzare i nostri spazi in opere attraversabili ed esperibili a cielo aperto”.

Il sindaco Luigi Landi si dice estremamente soddisfatto e lusingato per la scelta di Tolfa come uno dei 20 borghi inseriti nell’evento nazionale: “L’iniziativa sta avendo una enorme risonanza mediatica anche su canali tv – aggiunge il primo cittadino – sarà una vetrina in cui il nostro paese potrà mettere in mostra le sue bellezze storiche, paesaggistiche e non solo”.