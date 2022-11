Tolfa corsaro a Carbognano, illusione Santa Marinella • Terzo Binario News

Successo per 1-0 dei collinari, allo stadio Fronti la capolista Ottavia impone il 5-2

Il Tolfa infila la terza vittoria consecutiva mentre il Santa Marinella si illude per 11 minuti prima di cadere sotto i colpi implacabili della capolista Ottavia.

Questa la sintesi della quinta giornata del girone A di Promozione, con la classifica che ora vede tolfetani e santamarinellesi appaiati al quinto posto con 9 punti.

Nella graduatoria comanda l’Ottavia con 13 punti, seguito dalla Romulea a 12, Grifone 10 e poi le due compagini locali piazzate appena una lunghezza sotto.

I biancorossi hanno finalmente imbroccato una buona sequenza, dopo i successi interno sulla Duepigrecoroma e quelli esterni sulla Polisportiva Ostiense con goleada e l’ultimo di domenica.

Lo schiaffo subito a Ladispoli per mano del Borgo San Martino ha fatto bene alla truppa di Daniele Fracassa, che ha ricominciato a macinare.

Al Martinozzi di Carbognano i collinari hanno vinto grazie alla rete messa a segno da Andrea Moretti a fine primo tempo a seguito di un angolo battuto da Filippo Liberati su cui il centravanti è entrato perentoriamente di testa sul primo palo piazzando la palla sotto la traversa. Nella ripresa altre occasioni in contropiede per raddoppiare con Liberati Moretti e Jacopo Gaudenzi ma senza esito. «Finalmente si è avuta continuità di risultati – dice mister Daniele Fracassa – e sono contento soprattutto per la bella prova collettiva. Abbiamo dimostrato personalità in una trasferta difficile sebbene la squadra viva ancora una fase sperimentale. Mancava Omar Pastorelli ma è stato bravo Damiano Pasquini nel non farlo rimpiangere. I giovani ci sono ma vanno gestiti con calma. La classifica si è fatta più interessante, ci possiamo godere il momento e il clima in allenamento è quello giusto».

Invece il Santa Marinella non ha avuto scampo contro l’Ottavia. Allo stadio Fronti vantaggio di Giuseppe Tabarini al 17’ che insacca dopo una fuga a destra di capitan Fabrizio Melara ma la rete ha illuso tutti. Poi arrivano due rigori che l’arbitro Simone Spagnoli di Tivoli fischia al 28’ e al 39’ e che Manuel Cervini trasforma in entrambi i casi, peraltro tirando sempre alla destra di Christian Serra. Nella ripresa non c’è storia con l’Ottavia che in contropiede segna con Alessio Laureti, Simone Scerrati e Alessandro Casella. Di Giordano Belardinelli al 42’ il rigore rossoblù che gli serve soltanto per mantenere la testa della classifica cannonieri con 6 centri. Contrariato il tecnico santamarinellese Nicola Salipante: «La partita si era messa subito bene per noi con il vantaggio di Tabarini. Poi per due ingenuità difensive abbiamo subito i rigori e il conseguente svantaggio. Nella ripresa purtroppo due nostri errori individuali hanno consentito a una squadra esperta come l’Ottavia di chiudere il discorso. Resta tanto rammarico ma ora sotto a lavorare sodo».

Domenica prossima il Tolfa ospita la Sorianese allo Scoponi mentre il Santa Marinella sarà ospite del Canale Monterano di Riccardo Sperduti. Mercoledì 16 novembre alle 14.30 le gare di Coppa Italia con il Tolfa alla Pacifica che ospita il Borgo San Martino e Santa Marinella a Soriano. Ritorno il 30 novembre a campi invertiti.