Tolfa, concerto di Pasqua col "Purple Gospel Choir" alla chiesa di Sant'Egidio - Terzo Binario News

Dopo la ripartenza, sancita dal successo del Concerto di Natale, il coro gospel di Tolfa ha ingranato le marce e il suo roboante motore gira ora sempre più oliato, con l’entusiasmo di sempre, pronto per il Concerto di Pasqua che si terrà domenica 17 Aprile alle ore 18, presso la chiesa di Sant’Egidio Abate.

Il “Purple Gospel Choir” è diretto dal Maestro Timothy Martin e accompagnato dal Maestro Emanuele Bruno al pianoforte.

L’organico corale è costituito da 4 sezioni (soprani, mezzosoprani, tenori e bassi) per un totale ad oggi di una ventina elementi complessivi, tra cui le brillanti voci soliste.

Il Direttore Martin, tenore e performer afro-americano noto sulla scena nazionale ed internazionale, con una pluriennale esperienza nell’insegnamento del canto e da sempre attento alla diffusione e valorizzazione della tradizione gospel, attualmente è inoltre impegnato in ruoli come attore e recentemente ha riscosso successo sugli schermi nella serie televisiva NOI, trasmessa su Rai 1, in cui ha interpretato il ruolo di Mimmo.

Il coro è costituito un gruppo molto affiatato, animato all’energia della musica gospel: un profondo messaggio d’amore trasmesso con sonorità coinvolgenti.

In repertorio una varietà di brani con l’alternarsi di canzoni ritmate e coinvolgenti e spirituals lenti e toccanti. Tra i titoli dai molto apprezzati “Oh Magnify” e “Jesus is a Rock” in un crescendo fino al brano gospel per antonomasia, l’intramontabile “Oh Happy Day”. Ci saranno però anche dei brani inediti cui il coro tiene particolarmente per il significato e il messaggio profondo L’accompagnamento musicale durante lo spettacolo è interamente dal vivo.

La speranza è che numerosi appassionati e curiosi decidano di raggiungere, nel pomeriggio della domenica di Pasqua, l’incantevole cornice del borgo di Tolfa, in compagnia dei travolgenti ritmi e della passione del gospel e che, magari, qualcuno resti così affascinato da voler contattare il coro per unirsi ad una prova aperta in qualità di nuovo corista.