Tolfa celebra la Giornata della Terra - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Il 22 aprile si celebra l’Earth day, ovvero la giornata mondiale della Terra, arrivata alla sua cinquantesima edizione in uno dei periodi più brutti che il nostro pianeta sta vivendo, messo a dura prova dal Covid19. In collina, in un momento in cui manifestazioni, incontri e simili sono off limit il Comune di Tolfa ha scelto di celebrare l’evento ricordando, con una sorta di “manifesto” pubblico, tutto quanto l’amministrazione, guidata da Luigi Landi, ha fatto sul versante della sostenibilità ambientale.

Il primo punto è l’adesione al Adesione al Patto dei Sindaci per la lotta ai cambiamenti climatici; secondo l’adozione del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile); terzo l’inizio della redazione del PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima).

Sono ricordati poi gli interventi effettuati sugli edifici scolastici: Santa Severa Nord (efficientamento termico/impianto a pompa di calore e relamping LED – Fondi regionali), scuola elementare di Via Lizzera (efficientamento termico/impianto a pompa di calore e relamping LED – Fondi Kyoto); scuola media di Via Annibalcaro (efficientamento termico/impianto a pompa di calore e relamping LED – Fondi Kyoto). E ancora si è provveduto all’installazione del fotovoltaico sugli edifici pubblici (scuole, bocciodromo) per circa 300 kilowatt e all’attivazione del conto termico.

Inoltre sono in fase di progettazione e realizzazione le riqualificazioni delle centrali termiche del municipio e del palazzetto dello Sport.