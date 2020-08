Tolfa batte il Covid con la resilienza: e il cartellone prosegue - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

A Tolfa l’estate 2020 fa rima con resilienza. L’amministrazione comunale, le associazioni locali, i commercianti: insomma tutta la popolazione del paese collinare ha fatto di tutto per vivere in maniera comunque festosa, nonostante l’emergenza sanitaria, il periodo estivo, solitamente denso di appuntamenti e iniziative ormai diventate consuetudine. Anzi, ha cercato di trovare un lato positivo del distanziamento sociale e i controlli dovuti al Covid 19. Ed infatti c’è stato Tolfa Jazz, ridimensionato ma comunque un successo e, distribuito in due week end con eventi in location di facile controllo, è stato archiviato pure TolfArte numero 16. Anche in questo caso, niente folle stipate per le strade né banchi artigiani o food trucks, ma la qualità e il divertimento è stato assicurato per grandi e piccoli.

Si è poi appena concluso il tradizionale appuntamento con il Festival della Musica, organizzato dalla banda musicale “Giuseppe verdi”. Pure in questo caso si è dovuto rinunciare all’ottima grigliata cucinata dalle mamme dei giovani bandisti, ma le proposte dell’associazione del presidente Antonio Pacchiarotti e del direttore artistico Stefania Bentivoglio non hanno deluso le aspettative. Al giardino applausi prima per lo spettacolo dedicato ad Alberto Sordi firmato Gino Saladini e poi per il concerto in cui la banda diretta dal maestro Bentivoglio ha eseguito una carrellata di musiche, aprendo con l’inno di Mameli, dopo un video che ha raccontato il potere della musica durante il lockdown. Immancabile il ricordo di Ennio Moricone, scomparso di recente. “Fino a giugno non sapevamo se saremmo riusciti a mettere in piedi il Festival – ha detto il maestro Stefania Bentivoglio – ma grazie all’impegno di tutto il gruppo ce l’abbiamo fatta”. Con l’occasione sono stati consegnati i diplomi a due new entry: le giovanissime Marta Santurbano e Maura Ceccarelli. “E la nostra banda – ha commentato con orgoglio il sindaco Luigi Landi – è una delle poche in Italia che si è riunita dopo il lockdown”. Sempre nell’ambito del Festival molto apprezzata la performance, nella splendida piazza Bartoli, di Giovanni Cernicchiaro e della moglie Francesca Romana Iorio: chitarra e voce da mezzo soprano per il duo Orpheus che hanno presentato canzoni popolari dall’800 a giorni nostri.

Ma il cartellone estivo tolfetano non è finito, anzi. Mentre prosegue il cinema all’aperto, che ha trovato una quinta eccezionale nel chiostro del Polo Culturale proponendo titoli pluripremiati come “Joker” (il 20, ore 21.15) o “Volevo nascondermi” (il 23), il Comune ha confezionato un programma di agosto interessante.

Martedì, sempre al Polo, la compagnia filodrammatica locale “Il Barsolo” diretta da Simona De Paolis propone “Pe lungotevere…”. Venerdì alle 21, stessa location, alle 21 per la presentazione del libro di Pino Pierantozzi “Young folks”. Sabato 22 agosto la splendida scenografia della Rocca alle 21,30 accoglie un “Viaggio con Dante”: il V Canto della Divina commedia interpretato da Daniela Barra e dall’artista del fuoco e acrobata tolfetana Aurora Morra.

Domenica 23 agosto si comincia con lo spuntino itinerante, dalle 17,30 in via Roma chiusa alle auto e prosegue nell’accogliente piazza Bartoli. Qui, alle 21,30, il regista Marco Vallarino dirige gli attori Luigi Cosimelli e Cesare Ceccolongo in una lettura, tratta da Edgar Allan Poe, dal titolo ”Il sistema del dottor Catrame e del professor Piuma”.

Dopo tre serate di cinema, il mese si conclude con un lungo week end dal 28 al 30, dedicato ai tradizionali festeggiamenti del patrono Sant’Egidio Abate.

Per gli spettacoli, gratuiti ad eccezione del cinema che costa 5 euro, è sempre previsto l’accesso nei limiti consentiti e sarebbe consigliabile la prenotazione.