Tolfa, appuntamento del cartellone natalizio alla Pinacoteca Pierantozzi - Terzo Binario News

Mercoledì 29 alle 17 presentazione del libro “Il viaggio intergalattico di Filù Filù” con l’autrice Marzia Viola

A Tolfa proseguono gli appuntamenti del nutrito cartellone delle feste natalizie messo a punto dall’amministrazione Bentivoglio.

Mercoledì 29 dicembre la pinacoteca Pierantozzi ospita un nuovo evento culturale. A cui l’’assessore Tomasa Pala tiene particolarmente. “Alle 17 ci sarà la presentazione del libro “Il viaggio intergalattico di Filù Filù” di Marzia Viola – dice Pala, che introdurrà il pomeriggio con la sindaca Stefania Bentivoglio -. Un racconto di formazione, ma soprattutto un messaggio rivolto al mondo degli adulti, in particolare quelli che lavorano proprio sulla formazione dei ragazzi. Marzia Viola è insegnante di sostegno presso la scuola primaria di Montalto di Castro. Questo suo libro, nato inizialmente come laboratorio teatrale per i suoi alunni, ha già raccolto molti consensi e anche riconoscimenti importanti. L’autrice lo ha creato a partire dalla sua esperienza di lavoro, ma anche dalla sua personale esperienza”.

Ecco qualche traccia della trama. Filomena, una bimba speciale, frequenta la quinta elementare, veste con abiti super colorati e bizzarri e passa le sue giornate con la testa immersa nei libri ma è sempre sola, esclusa e derisa dai suoi compagni di classe. Sarà grazie ad un incredibile, fantastico viaggio a bordo di un’astronave guidata da una stella che visiterà pianeti popolati da strane creature, scoprirà il valore dell’unicità, la bellezza della diversità, abbandonerà il pregiudizio, la paura e lo sconforto.

Il calendario degli appuntamenti prevede il 4 gennaio, stessa ora e sempre alla Pinacoteca, la presentazione del libro “Una salita per amore-Donne al fronte” di Stefania Nosnan. Tra le vette delle Alpi Carniche un gruppo di donne con coraggio, sofferenza e sotto il fuoco nemico, aiutò il Regio Esercito durante la Grande Guerra”. Interverranno l’assessore alla cultura Tomasa Pala e la giornalista Cristiana Vallarino.

Si chiude il programma natalizio il 6 gennaio “La Befana scende a Tolfa” ore 15 e a seguire proiezione cinematografica al Teatro Claudio.

Naturalmente sempre obbligatorio il Super green Pass e la mascherina.