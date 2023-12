Tolfa all'ottavo successo consecutivo, il Santa Marinella battuto da Urbetevere e... arbitro • Terzo Binario News

Il Tolfa resta sula cresca dell’onda, il Santa Marinella recrimina giustamente per un arbitraggio non all’altezza che, con due espulsioni, è stata una delle concause della sconfitta.

Questa la sintesi estrema della 14esima giornata di Promozione. I collinari hanno espugnato le Muracciole di Aranova superando per 2-1 il Borgo Palidoro mentre i rossoblù sono stai superati per 4-2 dall’Urbetevere ma giocando dapprima in dieci per l’espulsione di Giuseppe Tabarini nel primo tempo e poi quella di Emanuele Palermo per doppio giallo quando il punteggio era di 2-0 in favore dei santamarinellesi.

La compagine di Roberto Macaluso ha ottenuto l’ottava vittoria consecutiva anche se contro il Borgo Palidoro non è che fosse iniziata benissimo visto che sono passati in vantaggio i padroni di casa con Andrea Cesaro nella prima frazione. I biancorossi sono usciti alla distanza, trovando il pari dapprima con il centravanti Andrea Moretti mentre il gol dell’1-2 – e del successo conseguente – porta la firma di Giovani.

Allo stadio Fronti il Santa Marinella recrimina contro il direttore di gara Matteo Corona di Roma 1 per un arbitraggio pessimo. Nel primo tempo, fra il 30’ e il 33’ arrivano le reti santamarinellesi di Tabarini in contropiede prima e di Alessio Tranquilli poi, quest’ultimo con una conclusione dal limite. Fino a quel momento i rossoblù stavano disputando una gara onesta, in cui i romani avevano forse maggior possesso di palla ma senza risultare mai particolarmente pericolosi. Poi rosso diretto per Tabarini e prima della fine del parziale infortunio al secondo giudice di linea Nicholas Di Blasio di Ostia Lido. Nella ripresa la squadra di Cafarelli prova a mantenere il doppio vantaggio con ordine e passando a un solido 4-4-1. E anzi, la squadra stava reggendo bene, senza disdegnare delle sortite in contropiede come la volata a destra di Aldo Lawrence Mitch che avrebbe meritato sorte migliore. A complicare la situazione, il doppio cartellino giallo per Emanuele Palermo (e uno dei problemi è stata proprio la gestione dei cartellini) al 26’ e l’Urbetevere ribalta il risultato nell’assedio finale con le reti arrivate dal 35’ della ripresa con Lorenzo Calcaterra, doppietta di Alessio Cipriani e centro di Matteo Trincia.

In classifica il Tolfa è salito a 33 punti, al primo posto solitario. A 31 c’è l’Urbetevere e a 30 la coppia composta da Palocco e Sorianese. Più staccato il Santa Marinella a quota 23.