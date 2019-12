Tolfa, al Villaggio l'entusiasmo coinvolgente de La Filastrocca - Terzo Binario News

Il Villaggio di Babbo Natale? Un successo! Grazie alle infaticabili ragazze de “La Filastrocca”, lo scorso fine settimana a Tolfa è stato possibile respirare a pieni polmoni tutta la magia contagiosa del Natale, grazie al meraviglioso villaggio pensato per i più piccoli, ma anche per i tanti che almeno una volta all’anno amano sognare.

Per il settimo anno consecutivo, da venerdì a domenica Tolfa ha calamitato in Piazza Veneto e dintorni centinaia di persone che, noncuranti del maltempo, hanno voluto vedere le diverse location allestite per l’occasione, dall’Elfo Giocattolaio alla casa di Babbo Natale, con tanto di gufi reali, passando per la via di Zenzero che conduceva alla casella della posta degli Elfi e alla Pasticceria degli Elfi Pasticcioni. Il tutto arricchito ulteriormente da spettacoli di street music, spettacolo di fuoco e balli, con tanto di cori e presepe vivente.

“Il nostro – spiega la presidente, Marika Compagnucci – è un lavoro di squadra che ci rende pienamente soddisfatti del risultato raggiunto. Quello appena trascorso è stato davvero un fine settimana magico, di cui dobbiamo ringraziare il sindaco Luigi Landi, che è stato il primo a credere nel nostro progetto, le tante associazioni che hanno collaborato con noi ma, come presidente, un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo alle mie compagne di viaggio Lidia Fabbi, Silvia Fiorelli, Maura Sgamma e Anna Lena Belli, che hanno lavorato indefessamente alla riuscita dell’evento, senza mai sottrarsi al lavoro, nemmeno nei momenti di maggiore difficoltà. Perché per realizzare un evento ben riuscito, oltre all’entusiasmo e alle idee, servono anche impegno e sacrificio. Quest’anno la nostra soddisfazione è stata doppia, in quanto “La Filastrocca” ha partecipato al concorso presepistico insetto dall’associazione “Generatio ‘90”, aggiudicandosi il primo premio per aver realizzato il presepe più originale. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che ci spinge ad andare avanti sulla strada tracciata”.