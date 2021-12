Tolfa, al teatro Claudio "Christmas Dance" del "Centro artistico balletto" della Ravaioli - Terzo Binario News

Appuntamento lunedì 20 alle 18.30 per uno spettacolo che riscaldi il cuore dopo il lockdown. Ospite Alessandra De Vellis

di Cristiana Vallarino

A Tolfa il programma delle feste continua. Chiusi i battenti del Villaggio di Babbo Natale, resta in piedi la mostra diffusa dei presepi, realizzati in vari locali del centro storico e il calendario confezionato dal Comune e dagli assessorati di Alessandro Tagliani e Tomasa Pala prevede altri eventi concerti e spettacoli.

Il primo è domani lunedì 20, al teatro Claudio, alle ore 18.30. Ingresso spettatori dalle ore 18, muniti di super green pass e mascherina.

Si intitola “Christamas Dance. Un Natale che ci scaldi il Cuore”. Lo ha ideato e soprattutto coreografato, Marilena Ravaioli che porta in scena i suoi allievi del Centro artistico di Balletto.

“L’evento è stato pensato come un momento di condivisione per tutti – spiega la Ravaioli -, bambini, ragazzi e genitori che durante il lockdown non hanno potuto frequentare i corsi. Sul palco gli allievi si esibiranno mostrando il lavoro tecnico svolto in questi mesi, in coreografie di stile classico, moderno, hiphop e street dance. Un inizio quindi dopo un periodo buio, che vuole far ripartire i giovani con entusiasmo, nella semplicità di un incontro a teatro, luogo per troppo tempo abbandonato, dove l’unione di tutti vuole creare sinergia e nuovi stimoli. I bambini sono il futuro e meritano di vivere le belle emozioni che il teatro sa donare. Il Natale è una festa bellissima, per noi il senso più autentico del dono, della condivisione, lo stare insieme alle persone che amiamo e il valore delle cose semplici. n apertura la dolcezza delle più piccole ci farà sognare con coreografie ispirate alle fiabe Disney”.

“Ci sarà come ospite e si esibirà con due brani insieme al gruppo di danza del Centro Artistico Balletto, Alessandra De Vellis, ragazza tolfetana impegnata nello studio del canto- Un giovanissimo talento, già vincitrice di “Cantando sotto la Rocca” e altri concorsi canori, alla quale tutti noi auguriamo grande successi”.

Questi i nomi di bambini che balleranno: Buzzi Mya, Carminelli Aurora, Di Biagio Flavia. Finori Luna, Mellini Gioia, Paglioni Chiara, Paradisi Ilenia, Pasquali Greta, Pennesi Giada, Rech Azzurra, Superchi Francesco, Vecchioni Gioia, Calvo Ginevra, Cristiani Emanuela, Copponi Riccardo, D’Angelo Viola, Gentili Beatrice, Lapucci Noemi, Mocci Naike, Paglioni Beatrice, Paradisi Giorgia, Pasquino Rita, Stefani Elisa, Brunori Miriam, Carducci Giorgia, Fantauzzi Livia, Granella Michela, Stefanini Emma, Tagliani Chiara, Tarantino Rossella, Verbo Manuela.

La Ravaioli, danzatrice e coreografa che conduce la sua scuola a Tolfa, è da tempo impegnata alla Rai. E da gennaio sarà su Rai YoYo con una nuova trasmissione. Marilena, col suo nome, racconterà delle storie molto spassose a tutti bambini. Chissà se si divertiranno a muoversi proprio come fa lei? Giocando e imitandola mi sa proprio di sì.