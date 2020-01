Tolfa, al Claudio Le Pillole d'Ercole - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Tolfa si appresta a vivere l’undicesima stagione teatrale del Claudio. Con lo spettacolo “Le pillole d’Ercole”,della compagnia civitavecchiese “Anta&Go” , venerdì 10 gennaio, si inaugura il cartellone di prosa che durerà fino a maggio, con appuntamenti di venerdì o domenica, sempre alle 21.

La commedia che apre la stagione è tratta da Feydeau, adattata da Iolanda Zanfrisco che ne cura pure la regia. Il 19 gennaio sarà la volta del musical “Forza Venite Gente” della compagnia di Civitavecchia “Blue in the Face”, diretta da Riccardo Benedetti.

Il calendario 2020 propone anche un paio di spettacoli di compagnie professioniste, oltre a quelli di gruppi amatoriali, già noti al pubblico tolfetano. Si tratta de “La Maison de Santé” di Marco Vallarino e “Di chi è la terra” di Daniela Giordano.

“Siamo a 11 stagioni – commenta entusiasta il sindaco Luigi Landi – un risultato incredibile per un teatro in una cittadina delle dimensioni di Tolfa. Ed è importante che ad andare in scena siano soprattutto gruppi del territorio”.

“Anche quest’anno siamo riusciti a confezionare un cartellone di tutto rispetto, nonostante l’estrema ristrettezza dei fondi su cui possiamo contare – spiega la direttrice artistica del Claudio Simona De Paolis –. Sempre grazie a quelle compagnie “affezionate” al Claudio e, stavolta, alla disponibilità di alcuni professionisti della prosa italiana e, naturalmente, all’impegno di un gruppo di volontari”. In particolare, quelli della locale filodrammatica “Il Barsolo” che, diretta dalla De Paolis, si cimenterà in “Rumori fuori scena “ di Neil Simon, il 22 maggio.

Speriamo che gli sforzi congiunti siano ricompensati dall’affluenza del pubblico, tolfetano ma non solo.

Il biglietto costa 10 euro (8 euro ridotto), mini abbonamento a 5 spettacoli 30 euro, abbonamento a tutti 60 euro. Prevendita tutti i giovedì dalle 17 alle 19 al botteghino del teatro Claudio in viale D’Italia telefono 0766/93400, 3200762851 o 3297239369.