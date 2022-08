Tolfa, a Ferragosto il 52^ Torneo dei Butteri regionale • Terzo Binario News

Sono 16 le squadre che si sfideranno nel pomeriggio alla Nocchia

di Cristiana Vallarino

Disputato già il rionale, a Tolfa ora si aspetta il 52^ Torneo dei Butteri regionale che si terrà il 15 agosto, ancora al Polo Fieristico de la Nocchia, lungo la strada Santa Severa Tolfa e sempre a cura dell’associazione Pro Loco. L’appuntamento è alle ore 16.

Rispetto all’edizione locale cui partecipano solo le squadre dei sei rioni tolfetani, a Ferragosto se ne sfidano molte più ed infatti, a conferma dell’importanza che la manifestazione ha raggiunto in oltre 50 anni, non tutte le domande di partecipazione si sono potute accogliere.

Secondo il sorteggio effettuato ieri nella sede Pro Loco – alla presenza del presidente Felice Tidei, della vice Angela Ceccarelli e della consigliera Marta Papa – a scendere in campo saranno quindi 16 terzetti di butteri.

Il Poggiarello, vincitore del Torneo rionale, entra di diritto. Poi ci sono altre squadre tolfetane come Sughera, Lizzera, Casalaccio, Cappuccini e la Nocchia. E poi alcuni team di comuni vicini che, in qualche caso hanno formato equipaggi misti: Bracciavecchia, fusione di Bracciano e Civitavecchia, Doganella da Allumiere, La Quercia da Tarquinia, Le Guardiole Civitavecchia, Valle Leva da Soriano del Cimino, Cerasetto da Bracciano, La Bianca dalla Bianca quindi Allumiere, Foxes Horses da Civitavecchia, la Lacciara da Canale Monterano e Tiemme da Tolfa e Canale.

In queste sere il campo è rimasto aperto per le prove delle squadre e lo sarà fino a domani.

Questo è l’ordine dell’ingresso squadre in campo 1. VALLE LEVA 2. BRACCIAVECCHIA 3. LA BIANCA 4. LA LACCIARA 5. LE GURDIOLE 6. CAPPUCCINI 7. LA DOGANELLA 8. CERASETTO 9. CASALACCIO 10. LA SUGHERA 11. FOXES HORSES 12. LA NOCCHIA 13. TIEMME 14. LA LIZZERA 15. LA QUERCIA 16. POGGIARELLO Alle ore 16 sarà chiamata la prima squadra, la quale avrà 3 minuti per entrare a pena di esclusione. Così anche successivamente le squadre chiamate avranno 3 minuti per entrare in campo. Speaker dell’evento come vuole tradizione sarà il dottor Alessandro Mellini.

Le 16 squadre di tre cavalieri si cimenteranno nelle classiche tre prove: il gioco dell’anello, quello del cappello e la cattura del vitello.

In palio il “cencio” disegnato anche stavolta dall’artista Silvia Di Silvestro che ha bene interpretato il tema di quest’anno ovvero il ruolo del cavallo nell’economia tolfetana.