Tolfa, a Ferragosto 16 squadre alla Nocchia per il 52esimo Torneo dei Butteri regionale • Terzo Binario News

Al Polo fieristico secondo appuntamento per la manifestazione organizzata dalla Pro Loco. Il presidente Tidei: “Riprendere la tradizione ha richiesto un lungo e non facile lavoro per l’associazione e molti volontari”

di Cristiana Vallarino

Conto alla rovescia per il 52^ Torneo regionale dei Butteri regionale. L’appuntamento, ancora al Polo Fieristico de la Nocchia, è alle 16 del 15 agosto.

In gara sono 16 squadre, tolfetane e dei paesi limitrofi, che entreranno in campo nell’ordine stabilito dal sorteggio: 1. VALLE LEVA, 2. BRACCIAVECCHIA, 3. LA BIANCA,4. LA LACCIARA,5. LE GUARDIOLE, 6. CAPPUCCINI, 7. LA DOGANELLA,8. CERASETTO,9. CASALACCIO,10. LA SUGHERA , 11. FOXES HORSES, 12. LA NOCCHIA,13. TIEMME, 14. LA LIZZERA, 15. LA QUERCIA,16. POGGIARELLO.

Le squadre avranno di volta in volta ciascuna 3 minuti per entrare in campo.

I team di tre cavalieri e cavalli si cimenteranno nelle classiche tre prove: il gioco dell’anello, quello del cappello e la cattura del vitello. All’ultimo gioco, quello più spettacolare, partecipano le prime 8 classificate.

In palio per il vincitore il “cencio” disegnato anche stavolta dall’artista Silvia Di Silvestro, sul tema del ruolo del cavallo nell’economia tolfetana. Al primo team classificato andrà anche una coppa e 900 euro, al secondo tre coppe e 600 euro, al terzo 3 coppe e 300 euro. Dal quarto al sesto classificato andranno tre cene ognuno offerte dai ristoranti locali La Loggetta, La Caballera e Rischio. Il settimo premio consiste in oggetti di cuoio locale mentre l’ottavo in 3 confezioni di mangime per cavalli.

Le coppe che andranno alle prime tre squadre classificate

Ad organizzare la manifestazione, come pure quella rionale, è l’associazione Pro Loco. “E’ stato abbastanza difficile riprendere una tradizione ormai cinquantennale che si articola nelle due fasi, locale e regionale – spiega il presidente Felice Tidei -. Dopo due anni di pandemia nei quali è stata interrotta giocoforza e un anno di transizione, il 2021, in cui la Pro Loco ha pensato al rionale mentre il regionale è stato organizzato dai Rioni col Comune e l’Università Agraria di Tolfa, quest’anno si è ripresa a pieno ritmo la realizzazione dei due tornei. Pur tra le mille difficoltà che sono state superate grazie alla volontà attiva del consiglio d’amministrazione Pro Loco che presiedo, della vice presidente Angela Ceccarelli, del segretario Diego Canestrari e dai consiglieri Andrea Bisio e Marta Papa. Ma encomiabile è stato lo straordinario contributo di una vasta schiera di volontari, tra cui voglio evidenziare particolarmente Italo Ciambella Aldo Borghini, Mauro Testa e le 9 persone presenti in campo e le 4 addette alle casse”.

II palco che è stato ricostruito

“Tra i maggiori problemi risolti – continua il presidente Tidei – ricordo l’intervento per irrobustire il recinto del campo effettuato con l’inserimento di 25 filagne fornite dall’Università agraria. Ma la parte più importante è stata la demolizione e la ricostruzione del palco realizzato circa 20 anni fa ormai fatiscente. Inoltre, fin dal mese di aprile è stato necessario da parte del cda un intenso lavoro per adempiere alle numerose incombenze di carattere burocratico. Tutto ciò per reperire le figure del medico, del veterinario, dei cronometristi, del giudice di gara e dello speaker (sempre il dottor Alessandro Mellini) e ottenere le autorizzazioni da parte di Comune, polizia locale, carabinieri e commissariato”.

Uno sforzo notevole che però viene ripagato dal sentimento con cui tutto il paese vive da mezzo secolo questa tradizione: un intreccio tra sport, folklore, allevamento e artigianato.