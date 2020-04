Tolfa, 25 Aprile al Monumento di via Braccianese Claudia - Terzo Binario News

Il 25 aprile rappresenta uno dei luoghi simbolo della memoria italiana, una data che ha aperto la storia più attuale della nostra Repubblica.

Il 25 aprile del 1945 risuona in radio la voce del futuro presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini che incita alla definitiva mobilitazione contro le ultime sacche di occupazione “Ponete i Tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire”.

Quel giorno ebbe vita il momento più alto della liberazione dal Nazifascismo e nel 1949, con la legge 260 la data venne istituzionalizzata quale giornata di festa nazionale.

25 aprile, festa di liberazione, festa di Resistenza.

2 parole che hanno, oggi, un sapore ancor più reale, quasi palpabile.

Oggi misuriamo, anche se in maniera diversa, la nostra capacità di risposta, di combattimento, di resistenza, ma, aggiungo, di complicità e di alleanza. Nel silenzio delle nostre strade, ritroviamo oggi un’unità vera che è l’unità della nostra comunità, della nostra Repubblica, della nostra bandiera.

Nella mancanza di libertà di espressione sociale che siamo costretti a vivere, noi Italiani, ritroviamo il sapore di celebrare i momenti in una veste nuova, rinnovando la memoria in maniera forse più attent a di quanto avveniva nel rumore della quotidianità, troppo spesso, estraniante.

Nella nostra idea, oggi avremmo dovuto essere qui con la banda del nostro paese e con gli oltre 250 giovani che avrebbe partecipato alla 11 edizione delle olimpiadi del Talento e della Cultura e che proprio in questi giorni avrebbero animato il nostro paese. Proprio ai giovani deve andare il messaggio più forte, il messaggio di saper perdurare, di saper scegliere, ieri come oggi, le battaglie da portare avanti, di sentirsi parte del tessuto storico e sociale della propria comunità e di interpretare con ruolo attivo la costituzione del nostro futuro.

Oggi non è un 25 aprile di routine.

E’ un 25 aprile, quello del 2020, diverso.

Nel silenzio di oggi, possiamo sentire le voci e le speranze di quel 25 aprile di 75 anni fa e reiterarle oggi. BUON 25 APRILE

Luigi Landi