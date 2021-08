“Il Co­mi­ta­to per la Le­ga­li­tà e l’An­ti­cor­ru­zio­ne OdV, da anni pre­sen­te sul ter­ri­torio ope­ra con par­ti­co­la­re ri­guar­do nei con­fron­ti de­gli ado­le­scen­ti at­tra­ver­so proget­ti in col­la­bo­ra­zio­ne con le scuo­le, al fine di dif­fon­de­re la cul­tu­ra del­la le­ga­li­tà e il ri­spet­to del­la Co­sti­tu­zio­ne Ita­lia­na.

Pi­la­stri con­si­de­ra­ti alla base di una sana cresci­ta per­so­na­le e so­cia­le. Quest’anno abbiamo deciso di partecipare per la prima volta al bando della Regione Lazio, gestito dallo staff di Lazio Crea, denominato OUTDOOR EDUCATION 2021. Ci è stato comunicata l’assegnazione e pertanto già da domani saremo pronti a partire raccogliendo le vostre adesioni .

Gli sport sono totalmente gratuiti dal 18 agosto fino al 30 settembre, per i ragazzi che hanno compiuto 12 anni, e, sino ai 19, sarà necessario che i vostri genitori compilino una scheda di adesione all’iniziativa regionale, acconsentano al trattamento dati, dichiarino quanto stabilito dalle norme anticovid19.Gli sport si svolgeranno tutti all’aperto.

La rosa di sport prevista è :

EQUITAZIONE – TENNIS – PADEL – NUOTO – TAEKWONDO – BASKET

L’o­biet­ti­vo del pro­get­to To­ge­ther Sum­mer è quel­lo ren­de­re i ra­gaz­zi mag­giormen­te so­cie­vo­li at­tra­ver­so l’insegnamento di una di­sci­pli­na spor­ti­va che in­cre­men­ti non solo la loro au­to­sti­ma, ma consenta loro di capire l’importanza educativa dello sport. Lo sport che è fondamentale alla loro età e che avranno modo di praticare gratuitamente, con associazioni sportive serie e professionali del territorio che stanno collaborando alla nostra iniziativa.

L’of­fer­ta pre­ve­de sport in­di­vi­dua­li e di squa­dra ma an­che mo­men­ti di sva­go a contra­sto del­la noia no­ci­va per i gio­va­ni, che tra i 12 e 19 anni, si tro­va­no in un momen­to dif­fi­ci­le del­la loro cre­sci­ta, aggravato dalle incertezze e criticità che il Covid ha cagionato ai ragazzi noi per via dell’isolamento, dei diversi comportamenti da adottare, mai provati prima.

TO­GE­THER SUM­MER: LO SPORT GRATUITO PER I RAGAZZI DAI 12 AI 19 ANNI DEI COMUNI DI CER­VE­TE­RI E LA­DIS­PO­LI , favorirà le famiglie ed i ragazzi. La di­spo­ni­bi­li­tà dei corsi è la seguente: circa 50 ragazzi per il basket; circa 40 per il Taekwondo, circa 25 per nuoto, tennis/padel e equitazione.L’unico requisito richiesto è che lo sport venga praticato con cadenza mono o bisettimanale, la mancata frequenza infatti genererà la perdita del diritto a frequentare lo sport. In ogni caso la nostra segreteria organizzativa sarà disponibile ad accogliere anche richieste maggiori e flessibili, a consigliarvi o anche a farvi cambiare lo sport qualora non sia di vostro gradimento con un altro, nelle more delle presenze già raccolte. Ai genitori verrà chiesto di compilare il modulo di adesione, fornire il consenso al trattamento dati, dichiarare le condizioni di salute, igiene e eventuali viaggi nel rispetto delle norme anti-covid19.

Le Iscri­zio­ni sono aper­te, verrà consegnato un codice che vi permetterà di accedere al vostro sport gradito. Sono ammessi anche gruppi di amici che possono frequentare tutti insieme il medesimo sport. Per iscri­ver­si gratuitamente basta inviare un messaggio whatsapp con tutti di dati e lo sport preferito al nu­me­ro 339 15 60 564 (Francesca) – 331 47 92 953 (Eleonora),oppure inviare una email a legalitaanticorruzione@gmail.com Le risposte sono garantite in tempi brevissimi.

Un sentito ringraziamento alla Regione Lazio ed allo staff tutto di Lazio Crea cui apprezziamo lo spirito di sacrificio dimostrato nelle fasi post attacco hacker”.

Co­mi­ta­to per la Le­ga­li­tà e l’An­ti­cor­ru­zio­ne OdV Francesca Toto Presidente del Consiglio Direttivo