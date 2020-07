Tmb Rocca Cencia, Ama: "Il decreto di sequestro preventivo riguarda il bacino di stabilizzazione aerobica" - Terzo Binario News

La nota aziendale: “Impianto operativo e funzionante”

L’impianto TMB di Rocca Cencia è operativo e regolarmente funzionante. Il decreto di sequestro preventivo disposto dalla Procura di Roma riguarda, infatti, esclusivamente il bacino di stabilizzazione aerobica, per il quale vengono disposti interventi di adeguamento tecnico. Questo quanto riportato da una nota aziendale.

Ama S.p.A precisa che gli interventi manutentivi straordinari nel TMB di Rocca Cencia erano già stati programmati dall’azienda, d’intesa con Roma Capitale, per l’autunno del 2019. Tali interventi sono però slittati dapprima a causa delle prolungate operazioni di manutenzione presso gli impianti TMB Malagrotta 1-2 di E. Giovi (rimasti in manutenzione fino al 7 novembre) e poi per la repentina chiusura della discarica di Colleferro, a novembre 2019, a causa di un tragico incidente, nonché per il parziale “fermo” di altri impianti. Per tutti questi motivi, il pieno funzionamento, su più turni, del TMB di Rocca Cencia è stato fondamentale per trattare i rifiuti indifferenziati prodotti dalla città di Roma e assicurarne la raccolta sul territorio a monte, scongiurando una possibile emergenza.

Da qui, l’Ordinanza della Regione Lazio del 27 novembre 2019 (n. Z00003) che ha stabilito di posticipare al primo aprile 2020 le attività di manutenzione nel TMB pubblico di Rocca Cencia. L’intervento congiunto di AMA S.p.A. e Roma Capitale ha poi determinato l’anticipo della data di inizio attività manutenzione al primo febbraio 2020, come stabilito nella successiva Ordinanza della Regione Lazio dell’8 gennaio 2020 (n. Z00001).

Dal primo febbraio 2020, AMA S.p.A. ha puntualmente iniziato a svolgere le previste e necessarie attività di manutenzione sull’intero impianto di TMB di Rocca Cencia e sta tuttora portando avanti i lavori, avendo comunque dovuto affrontare, come tutti, dal 9 marzo al 4 giugno 2 mesi di lockdown e 1 mese di “fase 2”, nei quali i fornitori, ovviamente, sono stati impossibilitati ad operare.