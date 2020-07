Tmb di Rocca Cencia in piena attività, Ama raccoglie 6000 tonnellate di rifiuti in due giorni - Terzo Binario News

Il rammarico dell’azienda: “Purtroppo, sono stati segnalati anche oggi alcuni cassonetti con sovraccarico di immondizia a causa di conferimento da altri comuni”

L’impianto rifiuti Tmb di Rocca Cencia, di cui due giorni fa è stato sequestrato il bacino di stabilizzazione aerobica, è in piena attività e Ama – la municipalizzata di Roma Capitale per l’ambiente – vi ha conferito circa 1500 delle 5400 tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolte negli ultimi due giorni.

Pur in una situazione complessa come quella attuale, dunque, Ama assicura le consuete attività di igiene urbana, inclusa la raccolta dei rifiuti, in città. Dai riscontri operativi effettuati dalle squadre in servizio sul territorio, infatti, anche le aree e i quadranti segnalati dai media tra via Mattia Battistini, via di Priscilla, via del Monte del Grano e via delle Giunchiglie risultano essere sotto controllo.

Purtroppo, sono stati segnalati anche oggi alcuni cassonetti stradali con sovraccarico di rifiuti, in particolare lungo le principali direttrici di ingresso in città, dove continuano a verificarsi ripetuti casi di migrazione dei rifiuti, anche da comuni limitrofi verso la Capitale. Squadre aziendali di zona monitorano queste aree predisponendo servizi ad hoc in caso di necessità.