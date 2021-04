Tirreno Atletica Civitavecchia "a palla" in pista - Terzo Binario News

La Tirreno Atletica scende in pista, nel senso più stretto del termine. Allo stadio Paolo Rosi dell’Acquacetosa, a Lanuvio per il mezzofondo e a Latina per i lanci, è partita la stagione sul tartan. Pronti-via e misura super per Martina Petri (Allieva 2005) nel giavellotto che vince la gara conquistando il pass tricolore. Altra pedana e altra vittoria biancazzurra con Gabriele Tarricone: il cadetto 2006 nel salto in altovola a 1,66m prendendosi primo posto e record personale.

Nella gara assoluta di giavellotto da 800gr, torna alle gare Pietro Bazzano. Nella corsa, sui 200 ostacoli partecipa Lorenzo Patanè; vittoria di batteria nei 500m per Jair Di Giovanni; nei 150m in gara Filippo Masoni e Giulia Barlaam (2003) mentre è record personale per il giovanissimo Alessio Gabella sui 300m.

A Lanuvio prima edizione della “Middle e long distance Cup” e il campionato regionale dei 10mila. Nonostante il vento forte bene Leonardo Dolci sui 2000m (secondo); stessa gara e stesso piazzamento per la compagna di squadra Myriam Tofi. Nei 600m gareggiano Sara Pontani, Asia Bernardini (che arriva quarta), Consuelo Giovagnoli e Gloria de Santis Al maschile, Fabio Massimo Baliva conquista la quinta posizione. Nei 1000m Joel Calbi vince la categoria Allievi e bene si comporta Daniele Mellini.

Stessa distanza per Matilde Patanè. La squadra Senior grande protagonista, ad iniziare dall’inossidabile Valter Michesi (M65) che sui 3000m chiude in 12’14”79 e con Mario Pelliccione (M45) in 3’05”55 sui 1000m. Sulla distanza lunga dei 10000mila, nona posizione assoluta per Luca Tassarotti (SM); stessa batteria per Federico Orlando (SM) e Vittorio Casalini (SM40).

Le categorie Master SM50, SM55 e SM60 sono rappresentate da Andrea Ballarini, all’esordio sulla distanza in pista, Savino Lamastra e Claudio Furlan oltre a Marco Borghini e Stefano Braccini. La portacolori civitavecchiese della studentesca Milardi, Lucrezia Adamo, è bronzo della categoria assoluta.