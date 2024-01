Tiro al bersaglio del Tolfa sull'Ostiense, il Santa Marinella torna in corsa • Terzo Binario News

Collinari implacabili (7-0), rossoblù vittoriosi 3-0 sul Palocco

(foto Alessio De Luca) – Il Tolfa esonda contro la Polisportiva Ostiense (7-0) e si ritrova secondo in classifica in solitario avendo pure approfittato del successo per 3-0 che il Santa Marinella ha rifilato al Palocco, ora terzo, gli stessi rossoblù sono tornati in corsa prepotentemente per le posizioni di vertice del girone A di Promozione.

Perla seconda giornata di ritorno, la partita dello stadio Fronti si è decisa nella ripresa.

Nel primo tempo un’occasione per parte, con il Santa Marinella pericoloso da calcio d’angolo con capitan Alessio Gallitano che coglie la traversa.

Nella ripresa, è proprio l corner a risultare decisivo: batte Peppe Tabarini e Alessandro Caforio coglie di sorpresa il portiere ospite Manuel Sciarra per il vantaggio interno. Il Palocco a caccia del pari si sbilancia e dopo due tentativi di Jacopo Gaudenzi e Andrea Martinelli manda a nozze un contropiedista di livello come Tabarini che infila due volte la porta romana, prima con un rasoterra e poi con un pallonetto. Ha di che sorridere mister Emiliano Cafarelli: «Si è vinta una partita importantissima contro un avversario molto valido – dice il tecnico – sotto certi aspetti il migliore come gioco. Sapevo che il Palocco aveva un certo tipo di impostazione, ha un’idea di calcio che porta tanti giocatori in prima costruzione e sviluppo. Per noi l’inizio è stato difficile ma nel primo tempo potevamo concretizzare qualche occasione se non avessimo sbagliato all’ultimo ed è stato un peccato. Dopo il vantaggio della ripresa si è gestita la gara, riuscendo ad attaccare gli spazi che lasciavano grazie a Tabarini che là davanti li ha allungati e colpiti. Partita fondamentale interpretata benissimo dai ragazzi, così si è e accorciato a -1 dal Palocco sperando di iniziare un percorso dove fare sempre bene e confidando negli errori altrui. Faccio i complimenti al Santa Marinella, è stato proprio bravo».

Allo Scoponi, tiro al bersaglio da parte del Tolfa che ha impallinato la Polisportiva Ostiense. Il 3-0 della prima metà di gara ha spento ogni velleità ospite e nella ripresa, oltre allo spazio a tanti ragazzi, sono piovuti altri quattro gol. Nell’ordine hanno segnato Matteo Piano al 5′, Samuele Pangi al 15′, doppietta di Piano al 43′ poi nella ripresa al 5′ rigore trasformato da Andrea Moretti, al 26′ centro di Damiano Pasquini, dopo due minuti soddisfazione per Federico Peluso e centro finale al 35′ di Robert Taflaj. «Il primo tempo è andato male nonostante il 3-0 – commenta un severo Roberto Macaluso – nel quale abbiamo abbassato i livelli di attenzione e intensità. Di buono c’è l’aver finito con giocatori dal 2004 al 2006 potendo dare spazio a tutti. L’inizio è stato rognoso poi è diventata facile, segno dell’imprevedibilità del campionato. Il Tolfa è stato intelligente, i diffidati non sono stati ammoniti e giovani come Stefanini, Taflaj o Lorenzoni hanno dimostrato di poter contare su di loro. Ora andiamo a Soriano per vincere: l’obiettivo stagionale è stato raggiunto quindi perché non provarci? Se vincessimo, la corsa della Sorianese si interromperebbe, in fondo noi siamo degli intrusi nella lotta finale. Vincere è più importante per loro che per noi, gli esempi da seguire sono le gare esterne con Urbetevere e Santa Marinella».

Dunque, in classifica comanda ancora l’Urbetevere con 43 punti, il segue il Tolfa a una lunghezza, terzo il Palocco a 39 e un punto sotto c’è il santa Marinella. Domenica la capolista osserva il turno di riposo Il Tolfa va a Soriano mentre i rossoblù saranno ospiti del Tarquinia.