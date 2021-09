Tir in fiamme sulla A12: in arrivo l'elicottero, autostrada ancora chiusa - Terzo Binario News

Aggiornamento incendio sull’autostrada A12: sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mezzo pesante che trasportava materiale plastico arrotolato in balle.

Richiesto il supporto dell’Elicottero 145 coordinato dal DOS/4, proprio per la difficoltà nell’avere ragione delle fiamme. Sei i mezzi dei pompieri al lavoro sul posto, da Civitavecchia, Cerveteri e Roma.

La chiusura della A12 si protrarrà ancora per parecchio. Infatti il calore gigantesco generato dall’incendio di plastica ha squagliato l’asfalto che dovrà essere ripristinato. Non solo: il tir si è fermato a pochi metri dal punto di scambio autostradale dove ci sono dei lavori in corso.

Sul posto la Polizia Stradale di Ladispoli.