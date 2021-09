Tir in fiamme sulla A12, fumo nero su Santa Marinella - Terzo Binario News

Pompieri della Bonifazi in affanno per diversi interventi in contemporanea, autostrada chiusa

AGGIORNAMENTO – Dalle ore 16:30 circa, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia con con l’ausilio di tre autobotti, stanno intervenendo sull’autostrada A12 direzione Civitavecchia per l’incendio di un mezzo pesante che trasportava materiale plastico. Sul posto ci sono squadre anche di Cerveteri, due autobotti e il carro schiuma oltre al trasporto autoprotettori.

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l’autostrada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni.

Giornata convulsa per i Vigili del Fuoco della Bonifazi di Civitavecchia per una serie di interventi in contemporanea il più importante dei quali c’è stato poco fa sulla A12.

Sull’autostrada un tir che viaggiava in direzione Roma è andato a fuoco e le fiamme hanno investito gli pneumatici, due dei quali poi sono scoppiati: sono queste le “esplosioni” che hanno udito gli abitanti di Valdambrini, la zona periferica di Santa Marinella attraversata dalla A12.