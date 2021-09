Tir in fiamme sulla A12, autista illeso e autostrada chiusa temporaneamente - Terzo Binario News

Si registrano code lunghe sia verso Civitavecchia che verso Roma

Alle ore 16:30, sulla A12 Roma-Civitavecchia, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Santa Severa e Civitavecchia, in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante – che trasportava materiale plastico – andato in fiamme all’altezza del km 47,5 in corrispondenza di una deviazione del traffico sulla carreggiata opposta. A seguito dell’evento non si registrano feriti ma i pompieri sono in difficoltà per un incendio severo.

Sono in corso le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco, oltre i quali sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5°Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda verso Roma ed 1 km verso Civitavecchia.

Ai veicoli leggeri e ai mezzi pesanti con peso inferiore a 5 tonnellate diretti verso Roma, dopo l’uscita a Civitavecchia sud, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Santa Severa.

Si fa presente che, sulla SS1 Aurelia, vige una limitazione alla circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore a 5 tonnellate e pertanto si consiglia di uscire allo svincolo di Monteromano, sulla A12 Roma-Tarquinia, percorrere la SS1 BIS via Aurelia ed immettersi sulla SS 675 e seguire poi le indicazioni per Viterbo-Vetralla per poi procedere la SS2 Cassia, verso Roma. Percorso inverso agli utenti diretti verso Civitavecchia.