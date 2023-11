"Tir a Ladispoli, chissà se gli animalisti si sono accorti di quanti parcheggi ci siano" • Terzo Binario News

“Ho letto nei giorni scorsi della polemica di alcuni residenti di viale Mediterraneo della difficoltà di trovare parcheggio, perché i tir del circo erano parcheggiati sulla strada. Problemi di parcheggio…

Strano come ci si accorga di quello che non si ha solamente nel raggio dei 100 metri dove si abita.

È infatti noto – ma nessuno se ne accorge, chissà perché – che ci sono tir in sosta in prossimità dei vigili urbani e, più di una volta visiti in sosta davanti a cartelli stradali o a ridosso di incroci, con relativi problemi di visibilità.

Anche il parcheggio dietro il comune, è utilizzato prettamente come sosta di tir e pullman.

Poi ci vengono a raccontare che non ci sono parcheggi e bisogna costruirne altri.

Questo si che è un circo!

Tir che, anche con la loro sosta, devastano le strade che volutamente, forse, non sono state riasfaltate.

Tir che probabilmente starebbero meglio fuori dal centro urbano.

Qualcuno si risentirà perché non può parcheggiarlo in giardino.

Mi chiedo se gli animalisti, contestualmente amanti dell’ambiente a loro dire, se ne siano mai accorti e sarebbero pronti a scendere in piazza anche per questo.

Passerelle e circhi di pseudo associazioni, impazzano nella città: gabbia si, gabbia no ma non più lontano dai 100 metri dove vivono”.

Lettera firmata

