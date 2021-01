Tim down oggi: disagi e polemiche - Terzo Binario News

Connessione internet assente, rete fissa ad andamento lento, polemiche sui social e disagi. È quanto accaduto lunedì 4 gennaio per gli utenti Tim. Le segnalazioni hanno riguardato diverse zone d’Italia, tra cui anche Roma. I primi problemi sono stati registrati alle 4 di mattino, con un picco raggiunto intorno alle 10.

“Nella notte si è verificato un disservizio ai sistemi di alimentazione elettrica in una centrale telefonica di Milano, impattando 300 mila clienti. I tecnici, al lavoro da subito, hanno ripristinato in poche ore il servizio. Ci scusiamo per il disagio” ha risposto la compagnia telefonica su Twitter.

