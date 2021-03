Tidei sulla pista di Santa Marinella: "Gli atleti saranno ospiti del Moretti Della Marta" - Terzo Binario News

“Quando abbiamo letto le dichiarazioni del Sig. Tassarotti, referente della Lega di Santa Marinella, il primo pensiero è che fosse uno scherzo.

Proprio il partito che ha costituito l’ossatura della passata consiliatura, candidati della Lega sono stati infatti l’ex presidente del consiglio, l’ex vicesindaco e assessore ai LLP, l’ex delegato al patrimonio, viene oggi a criticarci perché non abbiamo rimesso a posto TUTTO (ed è veramente tanto) quello che è stato distrutto da loro.

Mi verrebbero in mente colorite espressioni, ma evito e mi limito a ricordare che grazie al lavoro dei consiglieri e assessori della mia giunta lo sport a Santa Marinella ora può contare su un palazzetto a norma dopo anni di chiusura.

Lo sport e i ragazzi della scuola possono contare su una palestra ristrutturata e sicura. A breve lo sport a Santa Marinella potrà contare su un campo di calcio e di rugby con fondo rifatto e manto in erba sintetica ed in regola con le norme federali.

A breve verrà appaltata la nuova piscina (i fondi già ci sono), nel 2021 contiamo di mettere a posto la tribuna del Comunale ed anche la pista d’atletica trasformata dai SUOI sodali in pista da motocross (a proposito ma non scrivevate nulla su questo?)

Leggere “L’apertura del cantiere al campo sportivo non consentirà agli atleti di allenarsi” è quanto di più egoistico fosse possibile esprimere.

Abbiamo comunque pensato anche a questo, e durante lo svolgimento dei lavori, gli atleti potranno andare a Civitavecchia ospiti nell’impianto di S.Gordiano di Claudio Ubaldi.

Voglio pure ricordare al Sig. Tassarotti che se fino adesso gli atleti hanno potuto usufruire di una pista da atletica, lo devono al sottoscritto che ha fatto costruire sia quella di Civitavecchia che quella di Santa Marinella e lo invito, in nome dei valori dello sport, a vedere come è stata trattata dai suoi compari di partito; mi piacerebbe leggere una sua considerazione sui trattorini che gareggiavano al comunale e sul parcheggio a pagamento (a favore di chi? Non mi pare delle casse comunali) sul campo di calcio di Santa Severa causanti la distruzione di due impianti che ora dobbiamo recuperare con una cassa lasciata ancora più disastrata.

Il Sindaco Pietro Tidei