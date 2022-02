Tidei: “Santa Marinella inserita nella zona logistica semplificata, è un grande risultato’’ - Terzo Binario News

“Santa Marinella inserita nella zona logistica semplificata. Un grande risultato per la crescita infrastrutturale e lo sviluppo economico del territorio” ha detto il Sindaco Pietro Tidei in merito alla delibera accolta dalla Regione Lazio sul Piano di Sviluppo Strategico per la zona logistica semplificata, sostenuta dalla consigliera regionale Marietta Tidei.

“La Regione intende offrire a 29 comuni del Lazio, tra cui anche la nostra Perla, una programmazione innovativa a servizio della logistica, dei trasporti e delle aree produttive, un rafforzamento delle connessioni ferroviarie e stradali previste dal piano regionale, un aumento delle capacità di attrazione di investimenti con incentivi e agevolazioni, favorendo la crescita di nuove opportunità occupazionali.

Il comune di Santa Marinella – conclude il Sindaco – potrà ora beneficiare delle misure previste dal Piano di Sviluppo Strategico’’.