Tidei risponde a Settanni su referendum e Santa Marinella Servizi - Terzo Binario News

“Caro Settanni, ancora una volta vedo che non perdi occasione di gettare fango con accuse senza un briciolo di fondamento.

I miei “libercoli” come li chiami (scopiazzando una mia dichiarazione di anni fa) non sono costati un centesimo al Comune o all’amministrazione.

Guarda tutte le delibere, le determine e le liquidazioni e non troverai NULLA.

Quindi, ti prego prima di aprire bocca e dargli fiato informati.

Anche sui rimborsi dei membri del CdA, stai facendo una brutta figura. I compiti della SMS sono molto aumentati e anche i dipendenti, benché stagionali, e la forma di organo di governo con l’amministratore unico era insufficiente.

I membri del CdA non prendono compensi ma un rimborso spese che sommati tutti insieme non basterebbero nemmeno per pagare un’apprendista part-time (sempre che l’OSL desse il permesso di assumere).

Vedo che cominci a renderti conto anche te che i referendum si devono per statuto svolgere nel 2022 e quindi non c’è nessun ritardo e ti invito a collaborare per cercare di calmierarne i costi.

Per quanto riguarda la comunicazione, ho piacere che ne apprezzi la continuità e completezza dell’informazione, ed in effetti come vedi ti risponde anche di domenica.

Non mi resta che augurarti un piacevole Santo Natale ed un Buon Anno nuovo”.

Pietro Tidei