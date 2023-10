Tidei (Iv): “Fattore Famiglia della Regione rispetti i principi di uguaglianza e inclusione” • Terzo Binario News

“In merito alla proposta di legge presentata dalla maggioranza che intende istituire il Fattore Famiglia nella regione Lazio, abbiamo ritenuto doveroso e opportuno depositare una serie di emendamenti che chiariscono come l’accesso alle prestazioni sociali e ai servizi debba riguardare tutte le famiglie anagrafiche, in base ai principio di uguaglianza previsto dall’articolo 3 della Costituzione Italiana”, dichiara la capogruppo di Italia Viva alla Pisana Marietta Tidei.

“In una società eterogenea come quella attuale, che prevede nuovi modelli di famiglia contemporanea e non più soltanto quella tradizionale, è compito indifferibile delle istituzioni essere quanto più inclusive possibile”, precisa Tidei.

“Proprio a tal fine e per scongiurare il rischio che vengano instaurate odiose forme di discriminazione, gli emendamenti che abbiamo presentato individuano la famiglia anagrafica come il soggetto giuridico da introdurre nella legge al posto del generico nucleo famigliare e propongono, inoltre, di sopprimere il comma che attualmente prevede l’anzianità di residenza nella Regione per usufruire dei benefici. Le famiglie oggi sono realtà composite e variegate: una buona e giusta legge deve essere in grado di includerle tutte”, conclude la capogruppo di Italia Viva Marietta Tidei.