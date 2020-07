Tidei: "Indisciplina a Santa Marinella, gli steward faticano a far rispettare le regole" - Terzo Binario News

Il sindaco tuona: “Troppe inciviltà, maleducazione, assembramenti e poche mascherine”

“Nel Lazio i contagi stanno aumentando progressivamente. Il Coc comuale ci ha comunicato che i nostri steward trovano difficoltà a far rispettare i distanziamenti e consigliare l uso delle mascherine dentro gli esercizi pubblici.

Troppe inciviltà e maleducazione, assembramenti e soprattutto poche mascherine laddove è necessario indossarle.

Se oggi vantiamo il primato del Covid Free con nessun contagio non è detto che continuando su questa strada continueremo a non avere contagi.

Quello che chiedo a tutti sono un po’ di sacrifici (mascherine, distanziamento ,lavarsi le mani sempre e un po di attenzione). Se ascoltate la televisione vedete che succede nel mondo con centinaia di migliaia di morti e 14 milioni di contagiati. Il virus non è scomparso.

Ognuno è responsabile della propria sicurezza ma anche di quella altrui.

Pietro Tidei

Gli fa eco il vice delegato Pierluigi d’Emilio: “Cari tutti, aiutate i nostri Stewart a lavorare bene. Non siate arroganti e prepotenti. Chi possiede le ville sul mare non deve occupare gli stalli in modo permanente ed alzare la voce quando gli viene fatto notare. Già alcuni sono stati ripresi dalle forze dell’ordine. Inoltre ci sono i secchi per i rifiuti, perché abbandonare sacchi di spazzatura in spiaggia? Rispettate l’ambiente ed il lavoro degli altri. Siate collaborativi invece di usare arroganza e prepotenza. È necessario scomodare le forze dell’ordine perché non si osservano le regole minime del vivere civile?”